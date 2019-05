Teodor Mărieş, reacţie după anularea rechizitoriului în Dosarul Mineriada

”Din acest dosar lipseşte cam 80% din ceea ce s-a făcut în perioada 2005 – 2007, ei rezumându-se doar la 14 persoane vinovate, dar şi pe acelea nu le-au pus corect sub urmărire, nu au făcut procedura corect. Atunci, sigur, cu un dosar incomplet, judecătorul nu are ce să facă decât să-l dea înapoi. Eu nu-l acuz pe Epure pentru decizia de azi, eu îl acuz pe Constantin Eure, judecător de Înaltă Curte, că şi-a permis să reţină doar el un an şi jumătate dosarul, în detrimentul acestor oameni care au venit cu speranţă la termene, sperând că li se face dreptate, şi au aflat că avem un rechizitoriu bun de aruncat la gunoi”, a declarat preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, Teodor Mărieş, la ieşirea din sediul instanţei, potrivit News.ro.

El a afirmat că ”mai mult ca sigur se va găsi cineva care să facă contestaţie”, iar procedura se va prelungi.

”Dosarul a fost construit prost, trebuie construit bine, trimis cu fundament aici ca să poată să înceapă odată judecarea. Bătaia de joc pentru victime este imensă. Să-ţi ia un an şi jumătate un dosar care trebuia să stea la Curtea Supremă două luni. În două luni trebuia să-şi formeze judecătorul părerea şi să-l trimită”, a mai declarat Mărieş.

Întrebat ce orizont de timp consideră că este potrivit pentru retrimiterea dosarului în instanţă, Mărieş a spus: ”Dacă se aduce procuror de caz care cunoaşte acest dosar, părerea mea este că între patru şi şase luni este prea mult ca acest dosar să fie bine construit şi retrimis către instanţă”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, miercuri, să restituie Dosarul Mineriadei la procurori, fiind constatată nulitatea rechizitoriului.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari şi a dispus restituirea dosarului la Parchet.

Înalta Curte a anulat ordinele de punere sub acuzaţie a inculpaţilor şi toate probele din rechizitoriu.

Decizia nu este definitivă.

Dosarul Mineriadei fusese trimis în judecată în luna iunie 2017.

Fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman şi fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, au fost trimişi în judecată, alături de alte 11 persoane, în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Aceştia sunt acuzaţi de infracţiuni contra umanităţii de procurorii Parchetului instanţei supreme în dosarul mineriadei din 1990.