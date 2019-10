Articol publicat in: Politica

Teodor Meleşcanu s-a înscris în Forţa Naţională

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Teodor Meleșcanu, președintele Senatului, s-a înscris în Forța Națională. Acesta este noul grup din Parlament care înglobează foștii parlamentari ai ALDE, dar și alți independenți. Foto: stiripesurse.ro "Forța Națională informează că domnul Teodor Meleșcanu, președintele Senatului României, s-a înscris vineri în partidul nostru, scrie stiripesurse.ro. Citeşte şi Teodor Meleşcanu, despre moţiunea de cenzură: Politica se face pe voturi, ca şi fotbalul pe goluri Salutăm această înscriere și considerăm că prezența domnului Meleșcanu în rândurile noastre confirmă valorile pe care se bazează Forța Națională. Această înscriere e o onoare pentru partid și un imbold pentru alți români valoroși să devină și ei membri ai Forței Naționale. Domnul Teodor Meleșcanu e unul dintre cei mai experimentați oameni politici din România. Diplomat de carieră, a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în anul 1966, urmând pas cu pas cariera diplomatică până la rangul de ambasador. Timp de 7 ani de zile a fost membru al misiunii diplomatice a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite de la Geneva, iar după Revoluția din 1989 a ajuns subsecretar de stat și apoi secretar de stat în MAE. A fost ministru de Externe în mai multe rânduri, ministru al Apărării Naționale, precum și directorul Serviciului de Informații Externe. Meleșcanu are o veche activitate științifică și universitară, devenind doctor al Universității din Geneva în 1973, iar ulterior fiind profesor universitar la mai multe universități din țară", arată un comunicat al Forței Naționale. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay