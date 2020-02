Tesla reia tăierea copacilor pentru a construi fabrica din Germania. Decizia a stârnit protestul activiştilor de mediu

Tăierea arborilor decurge "în mod ordonat" şi nu fost activităţi de mediu care să împiedice procesul, a precizat purtătorul de cuvânt de la Tesla, Kathrin Schira, conform Agerpres.

Reprezentanţii Tesla au primit în ianuarie aprobarea de a-şi construi prima sa uzină pe o suprafaţă de 300 hectare în localitatea germană Grünheide, situată în apropiere de Berlin. Grupul american trebuie să taie copaci de o suprafaţă de 90 de hectare în zona în care va fi ridicată fabrica.

Constructorul vrea să demareze producţia de automobile electrice în 2021. Activiştii de mediu au început, însă, să ia demersuri pentru a opri tăierile de copaci până când va fi finalizat un studiu de mediu. Cercetarea va stabili dacă în zona în care va fi construită uzina există specii rare de animale care ar putea fi puse în pericol.

Un Tribunal regional din Berlin-Brandenburg a respins, joi, solicitarea activiştilor de mediu care voiau oprirea tăierii celor 90 de hectare de arbori. Mai mult, decizia instanţei nu poate fi contestată.

Potrivit sursei citate, hotărârea Tribunalului a fost salutată vineri de Asociaţia Federală a Industriei Germane (BDI), precum şi de ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Este un semnal important", a declarat Altmaier prezent la un eveniment organizat în Lituania.

Constructorul de maşini electrice Tesla a cumpărat un teren de 300 de hectare în Gruenhe, la est de Berlin, cu 40,9 milioane de euro. Tesla a anunţat că prima sa fabrică din Europa va începe să funcţioneze în 2021 şi va produce 500.000 de vehicule pe an, inclusiv SUV-urile Model Y şi berlinele Model 3.

