Tibi Uşeriu, probleme în a treia zi a ultramaratorului Yukon Arctic Ultra. Sportivul din Bistriţa îndură un ger de minus 40 de grade

Tibi Uşeriu vrea să iasă din nou învingător la ultramatatorul Yukon Arctic din nordul Canadei. Este optimist, deşi trebuie să îndure un ger năsprasnic de minus 40 de grade Celsius. Sportivul din Bistriţa a vorbit la telefon cu fratele său, Alin.

- Vezi, ai grijă! Ai trecut de ce a fost anul trecut! I-a spus Alin Ușeriu.

- Am trecut! Am 20 de kilometri deja trecuți, n-am oprit acolo, am și fugit repede. Cred că de pe 2 am ieșit din punctul 2. Locul doi sunt acum. Așa cred, nu știu.

- Fain, mai ai numai 380 de kilometri, Tibi. Condiţiile sunt însă extreme de dificile, motiv pentru care sportivul este nevoit să-şi dozeze energia. "Îi -30 (de grade Celsius) şi ceva acuma, uite îs -34 acuma încă, cu soarele răsărit. Îi frig. (...). M-am şi temut să dau mănuşile jos. Îs un pic demolat, cum am avut probleme cu stomacul. Mi-am făcut un pic de foc, am vrut să beau un pic de ceai. Dacă nu faci foc, nu rezişti", a declarat Tibi Uşeriu. Concurenţii trebuie să se orienteze singuri în sălbăticie şi se pot odihni doar în anumite puncte de pe traseu.

Yukon Arctic Ultra este un ultramaraton de 490km, cu startul în Whitehorse. Concurenţii au la dispoziţie opt zile pentru a ajunge la Pelly Crossing. Ei trebuie să îndure însă temperaturi extreme de minus 47 de grade.

Tibi Ușeriu a luat startul, joi seara, la Yukon Arctic Ultra, o cursă de alergare în condiții extreme de la Cercul Polar, după ce anul trecut a eșuat din cauza degerăturilor.