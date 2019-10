TICHETE DE MASA. Valoarea BONURILOR DE MASĂ creşte considerabil. La ce sumă ar putea ajunge în 2020

TICHETE DE MASĂ 2019. Valoarea tichetelor de masă ar putea crește de la 15 la 20 de lei, spre bucuria celor care le primesc din partea angajatorilor. Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa plenului de săptămâna trecută, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede creşterea valorii tichetelor de masă de la 15 la 20 de lei.

Iniţiatorii, un grup de deputaţi PSD, susţin că valoarea actuală a unui tichet de masă, de 15,18 lei înainte de impozitare, nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz a cărei valoare medie este de 21,4 lei.

Potrivit proiectuluzi consultate de RomaniaTV.net, valoarea pe zi a tichetului de masă din România este printre cele mai mici din Europa.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Proiectul de lege AICI

Expunerea de motive AICI

„Valoarea actuală a unui tichet de masă de 15,18 lei (înainte de impozitare) nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz, în condițiile în care valoarea medie a unei mese de prânz este de 21,40 de lei”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Totodată, iniţiatorii subliniază că valoarea de aproximativ trei euro a tichetului de masă în România este una dintre cele mai mici din Europa unde ajunge la sume între şase şi 11 euro.

"Tichetele de masă aduc la bugetul public venituri bugetare echivalente cu o rata de impozitare de circa 40%. Aceasta înseamnă o eficienţă foarte bună a tichetelor de masă în asigurarea veniturior bugetare (mai mare decât eficienţa tuturor impozitelor şi contribuţiilor sociale actuale), iar această eficienţă se explică tocmai prin "ecoul" pe care, prin natura şi funcţionarea lor, tichetele de masă îl au în economia reală, respectiv în cea nominală. Prin urmare, creşterea valorii nominale a tichetelor de masă la 20 de lei va genera venituri suplimentare la bugetul public.

Crescând valoarea nominală a tichetelor de masă statul are posibilitatea de a implementa o facilitate fiscală care asigură o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor, diminuându-se astfel economia subterană. Creşterea valorii nominale se va reflecta în mod direct în puterea de cumpărare a angajaţilor şi, în consecinţă, în veniturile bugetului de stat, deoarece este supus impiozitarii", mai scriu iniţiatorii în expunerea de motive.

Angajaţii români au cumpărat beneficii de peste 110 milioane de lei în prima jumătate a anului 2019

Angajaţii români au cumpărat beneficii de peste 110 milioane de lei în prima jumătate a anului 2019, similar valorii din întregul an 2018, piaţa de beneficii extrasalariale urmând o tendinţă ascendentă de la an la an, atât prin prisma numărului de beneficii acordate angajaţilor, cât şi datorită bugetelor mai mari pe care angajatorii le alocă propriilor angajaţi.



Potrivit unei platforme online de specialitate, tichetele de masă, cadourile, vacanţele în România (voucherele de vacanţă), transportul (către şi de la serviciu) şi serviciile de Sport & Wellness au fost principalele categorii care au atras bugetele angajaţilor. În perioada similară din 2018, topul celor mai accesate beneficii a inclus, în ordine, tichete de masă, cadouri, transport, vacanţe în România şi pensii private.



Dintre beneficiile accesate de angajaţi cu bani personali, abonamentele de sport, vacanţele şi categoria hobby/ evenimente/ spectacole au atras, în primele 6 luni ale anului, cele mai mari bugete.



Specialiştii atrag însă atenţia că piaţa continuă să fie fragmentată şi neunitară, majoritatea companiilor optând pentru politici şi mecanisme interne de acordare a beneficiilor, în principal, prin sisteme fixe (prin care angajatorii oferă beneficii similare tuturor angajaţilor).



"Un sistem flexibil de acordare a beneficiilor extrasalariale le oferă multiple avantaje atât angajaţilor, cât şi angajatorilor. Angajaţii au libertatea de a cheltui bugetele alegând exact beneficiile pe care şi le doresc şi de care au nevoie, iar angajatorii au la dispoziţie o soluţie ce le oferă avantaje de ordin fiscal şi de eficientizare a bugetelor, ajutându-i şi la reducerea gradului de încărcare operaţională a departamentelor de HR şi financiar, contribuind la creşterea nivelului de motivare şi retenţie a angajaţilor", a declarat Stelian Bogza, cofondator BenefitOnline.ro.



Cel mai important beneficiu introdus în primele 6 luni ale acestui an în platforma BenefitOnline.ro este tichetul cultural, odată cu actualizarea din luna ianuarie a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Tichetele culturale fac parte din categoria de beneficii deductibile şi pot fi acordate lunar sau ocazional, în limita a 150 de lei, respectiv 300 de lei, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale, precum: abonamente şi bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor, cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.



Tichetele culturale sunt taxate cu 10% (impozit pe venit) pentru angajaţi, la fel ca în cazul tichetelor de masă şi celor de vacanţă.



În total, angajaţii care au folosit platforma de beneficii flexibile BenefitOnline în primul semestru al acestui an au cheltuit 111 milioane de lei, aproape cât bugetele cheltuite pe tot parcursul întregului an 2018 (114 milioane de lei).



"Creşterile înregistrate în anumite categorii sunt, pe de-o parte, consecinţa bugetelor mai mari acordate de angajatori, dar, mai ales, sunt determinate de semnarea unor companii client cu mulţi angajaţi tineri (sub 30 de ani), care, statistic, îşi aleg beneficii precum Turism, Sport & Wellness, Sănătate, Tichete Culturale şi, mai nou, fac donaţii", spune Stelian Bogza.



Începând de anul acesta, angajaţii au putut folosi bugetele primite de la angajatori şi pentru a face donaţii către diferite cauze sociale, culturale sau de mediu.



"Am introdus o nouă opţiune de utilizare a bugetelor de beneficii în platformă, acoperind zona de responsabilitate socială: donaţiile. Acestea au fost incluse la solicitarea angajaţilor care doresc să împartă bugetul de beneficii primit de la angajatori cu cei care au mai multă nevoie de ajutor. În noua secţiune, angajaţii pot face donaţii din bugetul de beneficii, dar şi din fonduri personale către ONG-uri şi fundaţii, sprijinind, astfel, cauzele sociale, culturale, de educaţie sau de mediu cu care rezonează mai mult", mai spune Stelian Bogza.



Sumele alocate lunar de angajatori pentru beneficiile angajaţilor variază între 200 de lei şi circa 750 de lei per angajat, media lunară în 2018 fiind de aproximativ 355 de lei.



În primele 6 luni ale anului 2019, peste 141.000 de angajaţi la 287 de companii au utilizat aceste bugete şi au ales beneficiile dorite din platforma BenefitOnline.ro, dintr-o paletă de 3.354 de oferte disponibile, de la 2.052 de furnizori. La finalul anului trecut, în platformă erau 103.000 de angajaţi la 258 de companii, iar numărul de beneficii ajungea la 3.073, de la 1.794 de furnizori.



"Numărul mai mare de companii client şi suplimentarea bugetelor alocate de companiile deja incluse în platformă au sprijinit creşterea veniturilor BenefitOnline cu circa 43% în primul semestru din 2019, faţă de perioada similară din 2018. Până la finalul anului, business-ul BenefitOnline.ro va ajunge la o cifră de afaceri de 55 de milioane de lei şi circa 170.000 de utilizatori în platformă", se precizează în comunicat.



BenefitOnline.ro este o platformă online cu beneficii extrasalariale pentru angajaţi şi oferă companiilor un flux complet pentru administrarea, raportarea şi integrarea în contabilitate şi salarizare a beneficiilor acordate angajaţilor.



În prezent, mai mult de 156.000 de angajaţi din România, din peste 300 de companii, accesează platforma BenefitOnline.ro pentru a-şi alege beneficiile extrasalariale, dintr-o paletă de peste 3.400 de beneficii disponibile, de la 2.200 de furnizori.