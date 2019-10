TICHETE MAJORATE din octombrie pentru salariaţi. Cine poate încasa 460 de lei lunar

Art. 1. – Pentru semestrul II al anului 2019, incepand cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1045/2018, este de 460 lei.

Art. 2. – Valoarea nominala stabilita la art 1. se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 si martie 2020.

Potrivit prevederilor in vigoare, nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi suma de 450 de lei pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa.



Valoarea nominala a unui tichet de cresa este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Tichetele de cresa se acorda lunar salariatilor care nu beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani (sau trei ani, in cazul copilului cu handicap) si de indemnizatia aferenta.

Tichetele pot fi utilizate strict doar pentru plata taxelor la cresa unde este inscris copilul si se acorda, la cerere, unuia dintre parinti sau tutorelui si pe baza livretului de familie. De aceste tichete de cresa nu pot beneficia asistentii maternali profesionisti sau persoanele la care este gazduit copilul si pentru care s-a aplicat masura plasamentului in regim de urgenta.

In momentul de fata tichetele au o valoare de maximum 450 de lei pe luna, pentru fiecare copil ce merge la cresa.



Tichetele de cresa se pot cumula cu alocatia de stat pentru copii si cu stimulentul de insertie, ajutorul financiar acordat parintilor care revin la lucru inainte de terminarea concediului maternal.



Acte necesare pentru tichetele de cresa



Tichetele de cresa se pot distribui salariatilor pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei sau dat in plasament, precum si pentru cei carora li s-a instituit tutela, cu exceptia celor dati in plasament la asistentul maternal profesionist si a celor pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta.



Cererea de solicitare a tichetelor de cresa se depune de catre parinti la locul lor de munca.



Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:



- actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul

- declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa

- declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap

- livretul de familie. in situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. in cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator

- alte documente solicitate de angajator