TIFF a lansat o platformă de streaming cu filme premiate

Pe unlimited.tiff.ro, cinefilii vor putea viziona filme din selecţia TIFF 2019, din selecţii din anii anteriori, precum şi filme premiate care fac parte din portofoliul companiilor de distribuţie din România.

„Ne dorim de multă vreme să continuăm experienţa TIFF în mediul online, fiindcă publicul şi-a dorit să revadă filme din festival sau să vadă filme pe care le-a ratat, iar TIFF Unlimited este vehiculul care le aduce tuturor cinefililor, indiferent dacă au ajuns sau nu la TIFF, propriul festival de film acasă”, a transmis Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, într-un comunicat citat de News.ro.

Directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, a adăugat: „TIFF Unlimited propune publicului lungmetraje premiate în marile festivaluri ale lumii, filme străine şi româneşti apreciate de jurii şi de public, deopotrivă, filme curajoase, radicale sau controversate din genuri şi contexte socio-politice diferite, dar şi poveşti intime şi speciale ca acelea din competiţia acestui an. Platforma de streaming va include filme noi în fiecare lună, astfel încât experienţa festivalului continuă, de fapt, pe tot parcursul anului”.

Preţul unui abonament la serviciul TIFF Unlimited este de 5 Euro + TVA/lună.

Până pe 9 iunie, utilizatorii pot opta pentru unul dintre abonamentele disponibile la un preţ promoţional - 10 Euro (3 luni), 25 Euro (6 luni), 50 Euro (1 an). Toţi abonaţii TIFF Unlimited vor beneficia de gratuitate timp de o săptămână, după ce şi-au făcut un cont pe site-ul unlimited.tiff.ro. În plus, orice abonament activat, dintre cele trei scoase la ofertă, oferă acces gratuit timp de o lună la toate filmele de pe platformă, începând cu 6 iunie.

Din 10 iunie, costul abonamentelor se va modifica astfel: 17 Euro ( 3 luni), 35 Euro (6 luni), 65 Euro (1 an).

TIFF Unlimited, primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România şi singurul produs de acest gen din Europa Centrală şi de Est, este un proiect dezvoltat cu ajutorul PitechPlus, furnizor de aplicaţii software.

Între filmele disponibile se numără: „Melancholia” (r. Lars von Trier), „Son of Saul” (r. László Nemes), „La isla mínima” (r. Alberto Rodríguez), „The Tribe” (r. Miroslav Slaboshpitsky), „A Separation” (r. Asghar Farhadi), „Blue is The Warmest Color” (r. Abdellatif Kechiche), „Relatos salvajes” (r. Damián Szifron), „Enter The Void” (r. Gaspar Noé), „Rams” (r. Grímur Hákonarson), „Undeva la Palilula” (r. Silviu Purcărete), „Despre oameni şi melci” (r. Tudor Giurgiu), „Câinele japonez” (r. Tudor Cristian Jurgiu), „Woman at War” (r. Benedikt Erlingsson) şi „Tarde Para Morir Joven” (r. Dominga Sotomayor Castillo).

TIFF Unlimited este un proiect sprijinit de Centrul Naţional al Cinematografiei şi de Administraţia Fondului Cultural Naţional.