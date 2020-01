Tily Niculae a pozat topless, în camera de hotel. Actriţa este însărcinată în 6 luni

Astfel, Tily s-a alăturat şi ea vacanţei la munte, chiar dacă a stat în camera de hotel. A pozat topless şi a distribuit fotografia pe reţelele de socializare, alături de o scurtă povestioară.

Cand sotul iti face o surpriza din luna mai 2019 iar tu vii cu o surpriza si mai mare!

Long story short: de Craciun trebuia sa aflu despre aceasta vacanta! Multa lume implicata, secretosenie maxima...pana cand in luna iulie i-am anuntat eu ca in inima si viata noastra este si Radu!

Freeze total fiindca se pleca la schi pe 4 ianuarie... Popescu a plans de bucurie cand a aflat ca este tatic, eu am plans de nervi ca voi sta in camera admirand peisajul!

Restul au intrat in panica pentru ca era totul book-uit, platit.

Ete, ca a fost si 4 ianuarie! Am ajuns cu bine. L-am plimbat toata sarcina cu avionul- trim I, trim II...si acum super aproape de trim III. Ultima calatorie pana cand il voi tine in brate!

Las poza asta aici pentru sufletul meu. I-am multumit micutului meu pentru cat de cuminte, intelegator si atent a fost cu mine in aceasta calatorie. Yha pentru ai mei si prima lor vacanta pe 2020! Pentru newmomintown aruncati-va intentia sa ma odihnesc.





A pierdut o sarcină cu gemeni în urmă cu trei ani

În urmă cu trei ani, Tily suferea enorm după ce afla că a pierdut o sarcină gemelară. S-a întâmplat la scurt timp după ce a apărut fetiţa ei Sofia, în vârstă acum de 8 ani.

„A doua sarcină era de gemeni. Am pierdut două sarcini în aceeasi zi din viaţa noastră, la un an distanţă, în ziua căsătoriei noastre. Mi-a spus un terapeut o chestie foarte interesantă. Copiii noştri sunt tot ai noştri şi cei născuţi, şi cei nenăscuţi. Deci, eu nu consider că fiica mea nu are sau nu a avut fraţi. I-am spus soţului meu că nu vreau să fac o obsesie din asta, nu îmi doresc să ajung la obsesie şi mă bucur enorm că Sofia a venit pe pământ şi face cât 100 de copii”, povestea Tily Niculae într-o emisiune tv.