Ţine departe maladia Alzheimer! 5 factori care îţi influenţează creierul

Se mai poate sa imbatranim frumos si decent intr-o vreme cand rata de Alzheimer creste semnificativ? Doctori precum Dr. Gary Small, director al Centrului de Imbatranire UCLA si reprezentantii unor organizatii precum Institutul National de Imbatranire sustin ca anumite obiceiuri sanatoase nu numai ca pot imbunatatii memoria, ci au si efecte de durata si reduc sansele sa se ajunga la boli grave ale creierului precum este maladia Alzheimer.

1. Boli cardiace, tensiune arteriala si diabet

Studiile arata ca elemente corelate cu bolile cardiace precum nivelul ridicat de colesterol si homocisteina, un aminoacid care in cantitati mare poate sa inhibe neuronii sau chiar sa ii ucida, pot contribui la dezoltarea bolii Alzheimer.

2. Alimentatia

In timp ce cecetatorii sustin ca fluctuatiile chimice si inflamatorii din corp contribuie la dezvoltarea bolii, impactul nutritiei si suplimentelor alimentare in prevenirea bolii Alzheimer este nedovedit. Studii sunt inca in curs de desfasurare. Ele sunt menite sa determine daca tratamentele cu antioxidanti, cu medicamente antiinflamatoare, cu estrogen, cu suplimente naturale sau chiar vaccinarile pot amana instalarea bolii Alzheimer.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.