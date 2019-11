CAUCIUCURI DE IARNA 2019. Greşeala pe care o fac mii de români când trec la anvelopele de iarnă

CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderenţă când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puţin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) şi 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderenţă scăzută. Cauciucul îmbătrâneşte cu timpul şi se uzează", a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.

CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Afacerea" ne poate costa viaţa

"Un cauciuc de ocazie este dat jos de pe maşină fiindcă fie are 5-6 mm, iar firma care l-a dat jos îl vinde românului care crede că face o afacere, fie că acel cauciuc este mai gros în carne, dar mai bătrân. Luând un cauciuc de ocazie, fie mai are un milimetru, maxim 2 în care poate fi considerat încă sigur, sau are milimetri, dar este atât de bătrân încât nu mai prezintă siguranţă. Dacă cumpăr, deci, un cauciuc cu 30 la sută din preţul lui, zic că am făcut o afacere. Practic, acel cauciuc, dacă este bătrân sau are uzură, mă păcălesc pe siguranţa familiei mele şi a celorlalţi participanţi la trafic. Cât timp nu se întâmplă nimic, voi fi fericit, dar dacă voi fi la spital, cu familia mea şi maşina în service şi dacă îmi va spune ceva ce spun eu acum, voi spune că am fost fraier. Pentru că mă voi bucura la o economie de câteva sute de lei, dar e posibil să fi nenorocit pe cineva", a mai spus expertul.

CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. Aspectul financiar, mai important decât siguranţa

"Din păcate, românul nu gândeşte din punct de vedere al siguranţei, ci al confortului financiar. Acum, în oraş, vom vedea părinţii în faţă cu centura pusă şi copiii liberi în spate. Pentru că părinţii poartă centura pentru a nu primi amendă, nu pentru siguranţă. Dacă ar fi legat de siguranţă, nu cred că există părinţi care ar spune că nu contează cum stă copilul în spate", a conchis Titi Aur.

ANVELOPE DE IARNĂ 2019, CAUCIUCURI DE IARNĂ 2019. Şoferii care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau polei trebuie să aibă montate la maşină anvelope de iarnă. Obligativitatea nu ţine de un anumit moment calendaristic, ci doar de vreme.

Prin urmare, nu este obligatoriu doar de la 1 noiembrie ca autovehiculele care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheaţă şi polei să aibă anvelope de iarnă. Dacă ninge în alte perioade ale anului, chiar şi vara, poliţiştii pot aplica amenzi şoferilor care nu au cauciucurile obligatorii pentru condiţiile respective de drum. Deci, nu contează perioada anului, ci doar condiţiile meteorologice.

CAUCIUCURI DE IARNĂ 2019. Poliţia anunţă ce amenzi se dau pentru şoferii care nu au anvelope de iarnă. Ce prevede Codul Rutier

În cazul în care se deplasează pe asemenea drumuri fără anvelope de iarnă, şoferii riscă amenzi între 1.305 de lei şi 2.900 de lei. De asemenea, pe lângă amendă, se va reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Costurile cu înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă ajung la câteva sute de lei dacă se optează pentru varianta second-hand şi cel puţin 800 de lei în cazul cauciucurilor noi.

Vremea rece ne anunta ca trebuie sa schimbam pneurile de vara cu anvelope de iarna. Daca nu doriti sa asteptati ofertele de Black Friday, care vor aparea incepand cu 15 noiembrie, puteti sa gasiti intre timp reduceri la cateva magazine.

Iata o lista cu magazinele unde gasiti oferte la cauciucuri de iarna:

Emag.ro: peste 10 modele de anvelope de iarna de diferite dimensiuni (195/185 65 15, etc) au reduceri de preturi peste 40%: Michelin, Evergreen, Tigar. Preturile variaza intre 130 lei si 450 lei.

Selgros are o la anvelope de iarna Debica (195/65/15 si 205/55/16) intre 30 octombrie si 3 noiembrie 2019. Preturile variaza intre 189 lei si 209 lei per anvelopa.

Carrefour are reduceri de peste 30% pentru 15 modele de anvelope de iarna: Kormoran, Kleber, Nankang, Continental, etc. Dimensiunile sunt variate: 205, 215, 225, 195, 185, etc.

Anvelomag.ro ofera tichete cadou in valoare de 250 lei la 4 anvelope comandate pana pe 15 noiembrie. Campania o gasiti .

Best-tires.ro are reduceri de preturi de pana la 25% la anvelope de iarna pana pe 1 noiembrie.

Hilserv.ro va ofera tichete cadou de 250 de lei daca cumparati 4 anvelope de iarna brandurile Dunlop sau Goodyear pana pe 15 noiembrie.

Altex are reduceri de pana la 22% la anvelope de iarna in aceasta perioada. In functie de dimensiunea anvelopei, preturile pot fi mai mici si cu 200 de lei.

Majoritatea magazinelor online va ofera livrarea gratuita daca cumparati cel putin 4 anvelope.

Doua magazine ofera montaj gratuit pentru anvelope de iarna. Selgros este unul dintre magazinele care ofera gratuit serviciul de montaj. Mai multe detalii trebuie sa cereti in magazine. Si magazinul online Anvelomag ofera montaj gratuit pentru anvelopele de iarna cumparate de soferi din Bucuresti si Pitesti.

Cum sa alegi anvelopele de iarna si la ce sa fii atent:

Alege anvelope de iarna concepute pentru conditiile meteorologice specifice Europei centrale

Inlocuieste anvelopele cel tarziu cand au mai ramas doar 4-5 mm din banda de rulare

Verifica presiunea anvelopelor – presiunea recomandata pentru iarna este cu aprox. 0.2 bari mai mare decat valoarea de vara

Inlocuieste anvelopele dupa sase ani de utilizare activa

Indiferent de frecventa utilizarii masinii, verifica etichetele DOT ale anvelopelor si asigura-te ca nu sunt foarte vechi

Montati anvelope de iarna cand temperaturile scad sub 7 grade

Anvelopele de iarna sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderenta adecvata atunci cand temperatura de afara a scazut sub 7 grade sau carosabilul este acoperit cu zapada, gheata sau polei. Acestea sunt obligatorii atunci cand conditiile meteo si de drum impun acest lucru. Soferii care nu respecta legea risca sa ramana fara certificatul de inmatriculare si sa fie sanctionati cu o amenda cuprinsa intre 720 si 1600 lei.