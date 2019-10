Articol publicat in: Extern

Toată ţara este în stare de alertă. A fost cutremur de 5.3 grade, în timp ce se aşteaptă şi un taifun puternic

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe Richter a avut loc sâmbătă în Japonia, în timp ce regiunea se află în alertă maximă în aşteptarea puternicului taifun Hagibis. Foto: nau.ch Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locală în prefectura japoneză Chiba, la est de Tokyo, la o adâncime de 80 de kilometri, scrie agerpres.ro . Seismul nu include riscul producerii unui tsunami, notează JMA. Citeşte şi Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizează că nu am avut aşa ceva în ultimele decenii Cutremurul a fost resimţit cu o magnitudine de 3 grade în mai multe zone ale capitalei Tokyo, precum şi în oraşele Yokohama, Atsugi (Kanagawa) şi Shizuoka, aflate în alertă maximă înainte de venirea taifunului Hagibis. În oraşul Ichihara, din Chiba, rafalele de vânt puternice s-au soldat cu moartea singurei victime raportate până acum, un bărbat de 50 de ani a cărui camionetă a fost răsturnată, potrivit mass-media locale. loading...

