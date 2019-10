Articol publicat in: Vremea

Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizează că nu am avut aşa ceva în ultimele decenii

Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Autoritățile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane în condițiile în care regiunea centrală a Japoniei, inclusiv capitala țării, Tokyo, ar putea fi afectată în weekend de cel mai distrugător taifun din ultimele șase decenii.

Meteorologii niponi prognozează că taifunul Hagibis ar putea fi cel mai distrugător fenomen de acest fel după anul 1958, atunci când peste 1.200 de persoane au decedat în Japonia din cauza unui taifun masiv. Un val de aer cald străbate ţara noastră. Incredibil la cât ajung temperaturile Mai multe autorități municipale au emis avize de evacuare pentru zonele cu risc deosebit, inclusiv unele aflate în regiunea capitalei Japoniei, Tokyo, a transmis postul public NHK, care a precizat că patru persoane au fost rănite, sâmbătă, în prefectura Chiba, la est de Tokyo, unde rafalele puternice de vânt au spulberat acoperișurile unor clădiri. Magazinele și fabricile au fost închise în mai multe zone ca măsură de precauție, iar organizatorii Cupei Mondiale de rugby au anunțat, joi, că două partide au fost anulate pe motive de siguranță, din cauza taifunului. Cupa Mondială de rugby nu este singurul eveniment afectat de taifunul Hagibis. Duminică va avea loc și Marele Premiu al Japoniei, pe circuitul Suzuka. Organizatorii Formula 1 au anunțat că au anulat toate cursele de pregătire și calificare programate sâmbătă. Meteorologii prognozează că în zona de coastă pacifică a insulei Honshu, cea mai populată din Japonia, se vor înregistra valuri înalte, care ar putea provoca inundații și alunecări de teren. loading...

