Top 10 cele mai bune şcoli din Bucureşti după criteriile de performanţă

În TOP 10 școli gimnaziale din Capitală, Sectorul 1 are 4 școli în clasament, Sectorul 2 are 3 școli, Sectoarele 4, 5 și 6 câte o școală, iar Sectorul 3 nu are nicio şcoală, potrivit raportului citat de edupedu.ro.

TOP 10 Școli gimnaziale în București, după analiza Evaluării Naţionale 2019

1.Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" 4,94 (Sectorul 1)

2.Colegiul Național "Grigore Moisil" 4,93 (Sectorul 6)

3. Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" 4,92 (Sectorul 2)

4. Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" 4,83 (Sectorul 5)

5. Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" 4,73 (Sectorul 1)

6. Liceul Teoretic Școala Europeană București 4,66 (Sectorul 1)

7. Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" 4,61 (Sectorul 2)

8. Școala Gimnazială nr. 79 4,60 (Sectorul 4)

9. Colegiul Național "Spiru Haret" 4,56 (Sectorul 2)

10. Școala Gimnazială "Ioan Heliade Rădulescu" 4,56 (Sectorul 1)

Clasamentul este bazat pe analiza unor criterii de performanță, după cum le numește raportul ISMB:

Criteriul 1 – Rata de promovare la Evaluarea Națională – adică numărul candidaților cu media la Evaluarea Națională mai mare sau egală cu 5 raportat la numărul de candidați prezenți.

Criteriul 2 – Rata de success a absolvirii. Asta înseamnă numărul candidaților cu media la Evaluarea Națională mai mare sau egală cu 5, raportat la numărul de candidați înscriși în clasa a VIII-a.

Criteriul 3 – Rata de absolvire – Nr. absolvenților clasei a VIII-a raportat la numărul de candidați înscriși în clasa a VIII-a.

Criteriul 4 – Rata de prezență la Evaluarea Națională de clasa a VIII-a – Numărul absolvenților prezenți la Evaluarea Națională raportat la numărul de candidați înscriși.

Criteriul 5 – Rata mediilor între 9 și 9,50 – Ponderea mediilor mai mari sau egale cu 9 și mai mici decât 9,50 din numărul candidaților prezenți

Criteriul 6 – Rata mediilor între 9,50 și10 – Ponderea mediilor mai mari sau egale cu 9,50 și mai mici decât 10 din numărul candidaților prezenți

Criteriul 7 – Rata mediilor de 10 – Ponderea mediilor de 10 din numărul candidaților înscriși prezenți