Top 3 intoarceri de rezultat in Champions League. Fanii Liverpool inca spera!

N-au fost tocmai rezultatele asteptate de pariori, cele mai populare pariuri pe biletul zilei din Champions League fiind “ambele marcheaza”, lucru care nu s-a intamplat in niciuna dintre partide.

Putem spune ca in primul meci rezultatul a fost unul echitabil, insa in cazul celui de-al doilea scorul final a fost mult prea dur pentru ce s-a vazut in teren, cu Liverpool controland tot jocul si dominand-o pe Barcelona pe Camp Nou, cum rar se intampla.

Astfel, Ajax si Barcelona au facut primii pasi catre o finala istorica, insa niciuna nu poate fi considerata deja calificata. Ajax joaca returul acasa si are clar prima sansa, iar pe Barcelona o asteapta un infern pe Anfield Road.

Rasturnari spectaculoase de rezultat s-au mai vazut, iar in cele ce urmeaza vom discuta de trei dintre ele. Liverpool si Barcelona au fost protagoniste in doua dintre ele, asa ca nu sunt straine deloc de astfel de situatii. Plus de asta, Liverpool este renumita pentru serile magice inregistrate pe Anfield Road.

1. Liverpool 3-3 AC Milan (0-3 la pauza), 2005

Cel mai memorabil meci din istoria fotbalului, cand vine vorba de rasturnari de situatie, este cel dintre Liverpool si AC Milan, din finala UEFA Champions League, sezonul 2004-2005.

Cormoranii porneau atunci cu sansa a doua in mod clar, tinand cont ca intalneau o echipa fabuloasa a lui AC Milan, cu Shevchenko, Maldini, Cafu, Kaka, Pirlo sau Gattuso la apogeul carierei. A fost 3-0 pentru italieni la pauza dupa reusita lui Maldini si dubla lui Crespo. Englezii nu au incetat sa spere insa, iar intr-un interval de sase minute in repriza secunda au punctat de trei ori, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj. Pana la finalul meciului si pe parcursul celor doua reprize de prelungire AC Milan a ratat ocazii cat pentru un sezon intreg. S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde Dudek a adus trofeul la Liverpool.

Deportivo La Coruna (1-4, 4-0) AC Milan, 2004

Mergem putin inapoi, in sezonul 2003-2004, si avem duelul din sferturile UEFA Champions League dintre Deportivo La Coruna si AC Milan. Italienii erau detinatorii trofeului la momentul respectiv si incepeau dubla mansa ca mari favoriti.

Totul a decurs normal, AC Milan castigand mansa tur de pe San Siro cu scorul de 4-1, desi spaniolii deschisesera scorul in minutul 11. Nimeni nu se astepta ca AC Milan sa mai aiba probleme in a obtine calificarea in semifinale, insa la retur ibericii au facut meciul vietii lor reusind sa se impuna cu 4-0 acasa. A fost 3-0 inca de la pauza, scor la care Deportivo era deja calificata, insa Fran a linsitit apele cu un sfert de ora inainte de final, marcand golul patru.

Barcelona (0-4, 6-1) PSG, 2017

Cea mai recenta si cea mai mare revenire a fost inregistrata in sezonul 2016-2017. Faza optimilor de finala le punea fata in fata pe Paris Saint Germain si Barcelona. Francezii visau la primul trofeu de Champions League din istoria lor, iar in meciul tur de acasa au facut o demonstratie de fotbal castigand cu 4-0.

Probabil nici cei mai optimisti fani ai catalanilor nu se mai asteptau la o “remontada”, mai ales ca la retur, cand tabela arata 3-0, PSG a marcat pentru 3-1 prin Cavani, iar spaniolii mai aveau nevoie de inca trei goluri. Tot 3-1 arata tabela si in minutul 88, insa minunea avea sa se intample in ultimele minute.

Neymar cu o dubla in minutele 88 si 90+1, plus Sergi Roberto in minutul 90+5 au facut ca Barcelona sa mearga mai departe, scriind o noua pagina in istoria competitiei.