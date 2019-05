Top 8 ponturi să rămâi gravidă mai repede

Pe acest drum, iti pot folosi 8 ponturi care sa te apropie de implinirea visului de a te bucura de copilul mult dorit.

1. Ca sa ramai gravida mai repede, fa dragoste de trei ori pe saptamana

A face sex cu regularitate este metoda cea mai eficace sa ramai rapid gravida. Deseori, cuplurile incearca sa planifice totul cu regularitate legat de ovulatie, in schimb nu au contact sexual la ovulatie. E adevarat ca nu sexul din timpul ovulatiei duce la graviditate. Insa, femeile nu mereu au ovulatie cand cred ele ca au, de aceea a face sex de trei ori pe saptamana va ajuta femeia sa aiba fie in contact cat mai mult cu sperma partenerului, pentru a nu rata ocazia de a ramane gravida chiar si in cazul ovulatiei spontane. Mai multe informatii despre cat de des sa faci sex ca sa concepi un copil, precum si alte informatii foarte utile, aici: "Sfaturi cum sa ramai gravida".

2. Ca sa ramai gravida mai repede, fa dragoste cu placere si din placere

Cand cuplurile doresc sa conceapa un copil, sexul risca sa ajunga o activitate banala, un mijloc necesar pentru reproducere si isi pierde din placere. Acest lucru afecteaza fertilitatea considerabil. Planifica o seara placuta, romantica sau incearca ceva nou ca sa mai condimentezi relatia sexuala. In functie de cum te simti ca fiinta sexuala, se determina si gradul tau de fertilitate. Unii cercetatori sustin ca a avea orgasm in timpul unei partide de sex creste femeii sansa de a ramane gravida considerabil. Motivul? Miscarile in spasme specifice orgasmului la femei ajuta sa impinga sperma in uter, iar la barbati un orgasm bun, de calitate, ajuta la cantitatea si calitatea spermei.

3. Fa dragoste in pozitii care pastreaza sperma in interiorul vaginei cat mai mult timp

Pozitia misionarului este o pozitie sexuala buna cand incerci sa ramai gravida. Evita pozitiile cu femeia deasupra. Gravitatia va impedica sperma sa ajunga adanc in cazul acestor pozitii mentionate. Pune o perna sub solduri ca sa ajuti zona pelviana sa fie mai ridicata si sa pastreze sperma mai mult timp. Nu te ridica pe verticala imediat dupa sex. Relaxeaza-te si permite spermei sa ramana in vagin cat de mult timp poti.

