Tornadă devastatoare în SUA, sunt cel puţin 10 morţi. Oraşul Nashville este distrus FOTO

Rapoartele preliminare indică un număr mare de persoane dispărute şi rănite, iar nu mai puţin de 45 de clădiri s-au prăbuşit. De asemenea, un număr de aproximativ 50.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Urgia s-a pornit în miezul nopţii, iar la ora locală 01.30 (ora 09.30, ora României) strada principală din estul Nashvill-ului a fost închisă, ea fiind acoperită de copaci căzuţi pe carosabil şi crengi.

De asemenea, pentru marţi a fost anunţată închiderea tuturor şcolilor din Nashville.

