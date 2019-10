Articol publicat in: Vremea

TORNADĂ în România - VIDEO

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O nouă tornadă a fost filmată joi în România. O persoană a surprins în imagini fenomenul meteo şi a postat imaginile pe Facebook. Potrivit celui care a filmat tornada, fenomentul s-a petrecut lângă localitatea Becicherecul Mic, în judeţul Timiş. loading...

