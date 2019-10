Articol publicat in: Societate

Toţi românii se pot trezi cu amenzi de 1.500 lei! Ce e interzis să faci în propria casă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Senatul a adoptat săptămâna trecută o propunere legislativă de modificare a Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile în locuinţe şi în instituţii publice. Toți românii se pot trezi cu amenzi de 1.500 lei. Potrivit unui act normativ, iniţiat de parlamentari USR, se prevede introducerea în sarcina agentului constatator a obligaţiei de a măsura nivelul zgomotului cu ajutorul unui sonometru omologat şi verificat metrologic. Punctul de vedere al Guvernului a fost negativ, pe motiv că 'modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustică este nepotrivită (...) în contextul în care la apariţia organelor de ordine publică solicitate prin apelul 112 astfel de activităţi încetează'. Potrivit actului normativ, amendat în Comisia juridică şi adoptat de plen, constituie contravenţie ‘tulburarea fără drept a liniştii persoanelor din locuinţe sau din alte imobile cu funcţiuni echivalente locuirii, între orele 7,00 – 14,00 şi 16,00 – 23,00 de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 35 dB, măsurat în interiorul locuinţei sau al imobilului persoanei vătămate, în camera indicată de aceasta, cu ferestrele închise, ca urmare a producerii de zgomote, larmă, strigăte, ţipete ori alte manifestări similare sau a folosirii oricărui aparat, obiect ori instrument muzical’. Tot contravenţie constituie depăşirea nivelului de presiune acustică de 30 dB în locuinţe între orele 14,00 – 16,00 şi 23,00 – 7,00, măsurat în condiţii similare. Propunerea legislativă amendată încadrează tot la contravenţii ‘tulburarea fără drept a activităţilor desfăşurate în clădirile în care funcţionează instituţii de învăţământ, spitale sau alte centre de îngrijire medicală, instanţe de judecată, alte autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice, regii autonome, societăţi reglementate de Legea societăţilor 31/1990, lăcaşe de cult, partide sau alte formaţiuni politice, organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, ambasade sau reprezentanţe ale altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, în timpul de funcţionare, dacă acesta se încadrează între 7,00 – 23,00, de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 45 dB’. Pentru intervalul orar 23,00 – 7,00, nivelul stabilit este de 35 dB.Un alt amendament stabileşte că, atunci când măsurarea zgomotului nu se poate realiza din cauze ce ţin de caracteristicile mijlocului tehnic, ale procedurii de măsurare sau de natura zgomotului produs, constatarea contravenţiilor se va face pe baza propriilor simţuri ale agentului constatator. loading...

