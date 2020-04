Trafic de influenţă în plină pandemie. Prietenul lui Traian Berbeceanu şi-a scos soţia din carantină, după ce i-a ameninţat pe jandarmi

Soția medicului Marius Vasile Blendea era cazată la Hotel Deva, alături de trei medici oncologi din Spitalul Județean care au fost diagnosticați cu coronavirus la sfârșitul săptămânii trecute. Indiferent de rezultatul testării pentru COVID-19, persoanele cazate acolo nu aveau voie să părăsească hotelul înainte de împlinirea a 14 zile.

Surpriză însă, după doar o zi, Inspectoratul de Jandarmi din Hunedoara a emis însă un comunicat prin care precizează că Diana Blendea figura, de fapt, pe lista celor izolați la domiciliu, conform unor dezvăluiri făcute de Libertatea.ro.

"Doctorul Blendea i-a pus mâna în piept jandarmului care a încercat să îl oprească și i-a spus că el este finul lui Traian Berbeceanu și că acesta îl lasă să își ia nevasta din carantină", au declarat pentru Libertatea martori ai evenimentului.

"La Hotel Deva este același regim, 14 zile stai acolo. Nu a venit nimic oficial pentru că jandarmii dau raportul cu toate turele abia la ora 18:00. Teoretic, nu e OK că a plecat. Dacă ești pozitiv, te internează. Dacă ești negativ, trebuie să rămâi, să respecți regulile. Ar fi trebuit să rămână acolo până se împlineau 14 zile", spune şi purtătorul de cuvânt al Prefecturii Deva, Lucian Morogan.

Reacţia lui Traian Berbeceanu

Deşi Inspectoratul de Jandarmi a dat un ordin prin care spune că soţia medicului figura de fapt în izolare la domiciliu, însuşi doctorul Blendea a recunoscut: "Oricum nu era carantină acolo la Hotel Deva, ele stăteau două în cameră. Poate în camera aia trebuie să stea altcineva care nu are unde să stea și are nevoie de familie și e simptomatic, de la spital. Ea a sunat la DSP după ce a primit rezultatul și i s-a spus că să se autoizoleze. Și i-au zis că trebuie să se autoizoleze încă, până la 14 zile. Și zice: "Pot să mă izolez acasă? Dați-ne adresa!" Și ea e înregistrată la DSP cu adresa de domiciliu. Unde nu-s bătrâni, nu-s copii, sunt numai eu, care stau izolat. M-am interesat înainte de a pleca și la Direcție și mi s-a comunicat că știa și directorul de acolo, că-i ok. Și nici nu văd logic. De ce? Dacă-i și negativă, și asimptomatică".

Chestionat de Libertatea în legătură cu acest subiect, Traian Berbeceanu, şeful de cabinet al ministrului de Interne, a spus: "Nu vreau să fiu băgat în treburi din astea. Eu nu cunosc subiectul. Eu sunt la București, el este la Deva, nici măcar nu am vorbit cu el. Faptul că sunt prieten cu el de când eram copil, nu înseamnă că trebuie să fiu băgat în subiectul acesta".