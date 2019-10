TRAGEDIE. O tânără de 21 de ani a murit după operaţia de cezariană. "Şi-au bătut joc de ea, ne-au lăsat copilaşul orfan"

Alexandra Ionela Corbescu era din Țicleni, județul Gorj și a ajuns prima dată, marţi, la Spitalul Târgu-Cărbunești, scrie gorjeanul.ro. Aici a fost operată, după care, miercuri, a fost dusă cu o ambulanţă la Spitalul nr.1 din Craiova unde a şi murit.

Iubitul tinerei acuză medicii de dezinteres și vrea să dea spitalul în judecată pentru malpraxis.

"A sunat-o pe sora ei la telefon și în timp ce discuta a sesizat sora că se auzea doar un mormăit. Practic atunci soției i s-a făcut rău, a intrat în comă și a ajuns iarăși pe masa de operație. Eu eram acolo, dar medicii nu ne-au lăsat să intrăm să o vedem deoarece ne-au spus că ea este în stop cardio-respirator și nu e bine să o vedem. Este posibil să o fi operat din nou, mie nu mi-au zis nimic. Doctorița Roibu plecase acasă și deși am vrut să vorbesc cu ea, dr.Tănase și asistentele mi-au spus că medicul soției nu vine de acasă, motiv pentru care nici nu au sunat-o pe aceasta. Nu ne-au spus că e grav, deși noi am cerut să o ducem în altă parte cu un elicopter SMURD. Doctorul Tănase mi-a spus că nu are unde ateriza elicopterul, că durează, că se întoptează... Nu au chemat nici măcar o ambulanță să o ducă în altă parte. Doar când am sunat la 112 s-a făcut ceva, asta după ce mi s-a spus telefonic de operator că dr. Tănase trebuie să sune, nu eu, pentru ca soția să fie transferată. M-a șocat faptul că nu aveau cele necesare în spital, iar în timp ce soția era resuscitată, asistentele fugeau la farmacie și se întorceau cu seringi, că nu aveau în spital. Eu le-am văzut cu cutii luate de la farmacie. Abia după patru-cinci ore soția mea, în stare gravă, a fost trimisă la Craiova cu o ambulanță. Nu se poate așa ceva", a declarat Alexandru Gheorghe Dorian.

Spitalul din Craiova a anunţat familia de decesul tinerei. "Vom face plângere pentru malpraxis. Doctorița Roibu și doctorul Tănase nu au intervenit cum trebuia în cazul soției. Operația de cezariană, a doua, dacă era cu risc nu trebuiau să o facă la Cărbunești. Și-au bătut joc de viața ei, nu i-au făcut nimic după ce ea a intrat în comă iar de trimiterea ei la alt spital nici vorbă. Cred că nu avrut să o trimită în altă parte, conștienți că va muri la Cărbunești. Au lăsat doi copii fără mamă și o familie îndurerată peste poate", a completat Alexandru Gheorghe Dorian.

Poliţiştii au demarat o anchetă în cazul unei tinere de 21 de ani, din oraşul Ţicleni, decedată în urma unei operaţii de cezariană care i-a fost efectuată la Spitalul din Târgu Cărbuneşti, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Victor Tuhaşu.