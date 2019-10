Articol publicat in: Life

Minune la spital. Medicii i-au ataşat unei tinere piciorul pierdut în accident

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O tânără de 24 de ani din Croaţia şi-a recuperat piciorul pierdut în urma unui grav accident rutier, după ce medicii i l-au ataşat înapoi. Foto: radioiasi.ro La intervenţie au participat 15 specialişti care au colaborat timp de peste 11 ore, scrie spynews.ro. Citeşte şi Clipe teribile pentru Leo Iorga: a trecut prin a treia operaţie de anul acesta Tânăra va putea merge din nou după ce medicii specialişti au supus-o unei operaţii extrem de delicate. Operaţia a presupus intervenţii dificile, precum curăţarea osului, readucerea celulelor la viaţă şi reconstruirea ligamentelor genunchiului loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay