Tragedie fără margini la Constanţa. S-au sinucis după ce copilul lor a murit! Scrisoare de adio cutremurătoare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Doi părinți din Constanța s-au sinucis în aceeași zi în care copilul lor a murit din cauza unei boli incurabile. Tragedie fără margini în Constanța. Doi părinţi s-au sinucis împreună, în aceeaşi zi în care copilul lor a murit răpus de o boală gravă. În ziua în care copilul lor a murit după o grea suferință, cei doi părinți s-au sinucis, doborâți de durere. Cei doi au scris înainte o scrisoare de 13 pagini în care au povestit motivul pentru care au decis să plece pe lumea cealaltă în acelaşi timp cu copilul lor. În scrisoarea de adio lăsată, părinții băiatului își motivează gestul, spunând că nu pot trăi fără băiatul lor, Cristian, în vârstă de zece ani. Nicuşor şi Vangheliţa Aravă au primit vestea că băiatul lor este grav bolnav când acesta avea vârsta de aproap e trei ani. Cei doi au făcut tot posibilul pentru a salva viața copilului lor, Cristian urmând tratamente timp de aproape șapte ani. Atunci când Cristian a ajuns la vârsta de zece ani, părinții au primit o veste cumplită de la medici, care le-au spus că nu se mai poate face nimic pentru copilul lor. Mama lui Cristian a postat pe facebook un mesaj în care scris că dacă baiatelul ei va muri, viață ei se va sfârși. „Am simţit că vreau să mor chiar în momentul acela, totul în jurul nostru se năruie, nu se poate redă în cuvinte ce simt o mamă şi un tată la aflarea unei asemenea veşti îngrozitoare despre propriul lor copilaş ,dulce, care nu împlinise, înca nici măcar 3 anişori”, a scris mama lui Cristian, în urmă cu zece ani. Nicuşor şi Vangheliţa Aravă au decis să se sinucidă chiar în ziua în care copilul lor a murit. Ei au scris o scrisoare de 13 pagini în care au povestit drama prin care au trecut și motivul deciziei de a-și pune capăt zilelor. Cea care și-a luat prima viața a fost mama lui Cristian, care s-a spânzurat, fiind ajutată de soțul ei. Tatăl lui Cristian s-a sinucis și el, după ce a așezat corpul soției lângă cel al copilului, pe un pat. Corpurile celor trei au fost descoperite după câteva zile, când vecinii au anunțat că în bloc se simte un miros greu din apartamentul familiei. loading...

