TRAGEDIE IMENSĂ! Un actor care a ameninţat că se sinucide a fost descoperit MORT. Era admirat de ROMÂNI

Kristoff St. John a interpretat rolul lui Neil Winters în serialul "Tânăr şi neliniştit" ("Young and The Restless") din 1991,fiind nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy. De asemenea, a câştigat zece National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards.

Doliu la TVR. A murit un îndrăgit jurnalist sportiv. A făcut INFARCT la 52 DE ANI

Actorul a avut o tentativă de suicid după ce şi-a pierdut fiul, pe Julian, în 2014, care s-a sinucis la vârsta de 25 de ani.

CAUZELE DECESULUI maratonistei de doar 26 DE ANI. Sportiva din Constanţa A MURIT în timp ce ALERGA

Surse din poliţie susţin că actorul, care avea 52 de ani, a fost descoperit mort de un prieten. Legiştii nu au luat în considerare ipoteza unei morţi violente, dar o sursă a declarat pentru presa americană că decesul actorului ar fi fost provocat de consumul de alcool.