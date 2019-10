Articol publicat in: Societate

Tragedie în Caracal. Un poliţist s-a împuşcat în cap cu arma din dotare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un poliţist s-a împuşcat în cap cu arma din dotare în Caracal, transmite România TV. Un poliţist de 31 de ani s-a împuşcat, duminică, cu arma din dotare, într-un apartament din Caracal, judeţul Olt. Bărbatul a fost găsit în stare critică şi a fost transferat la spital. Poliţistul se transferase doar de o lună de la IPJ Timiş. Serviciul de urgenţă 112 a fost alertat cu privire la faptul că un ajutor de şef de post din Corbu s-a împuşcat în cap în Caracal. Autorităţile au descins în apartamentul unde a avut loc incidentul, iar la această oră medicii se chinuie să-l ţină în viaţă, transmite România TV.



”În această după-amiază, IPJ Olt a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat, ajutor şef de post la Postul de Poliţie Corbu, s-a împuşcat cu armamentul din dotare, în timp ce era într-un apartament din municipiul Caracal”, au anunţat, duminică, poliţiştii din Olt.



Aceştia au precizat că poliţistului i s-au efectuat manevre de resuscitare la faţa locului, fiind transportat la spital.



”Precizăm ca poliţistul era angajat al IPJ Olt de o lună de zile. Cercetarile continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt”, au mai transmis poliţiştii.



Surse oficiale au precizat că bărbatul are 31 de ani şi este căsătorit. Deocamdată, nu se ştie dacă mai era cineva cu el în apartament când s-a împuşcat. Bărbatul se transferase de la IPJ Timiş de o lună de zile.



