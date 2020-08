Tragedie în Suceva. Tânăr de 17 ani, mort într-un accident cumplit

Pompierii militari au intervenit, duminica dimineata, in jurul orei 3:00, cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier produs pe raza comunei Arbore.

Potrivit martorilor, o maşină ar fi intrat in coliziune cu un stalp si un cap de pod. In autoturism, pe bancheta din spate, se afla un tanar de aproximativ 17 ani, in stare de inconstienta si cu leziuni foarte grave la nivelul capului, informeaza ISU Suceava, potrivit obiectivdesuceava.ro

Salvatorii l-au extras si l-au predat echipajului Serviciului de Ambulanta Judetean. Din păcate, tânărul a murit la scurt timp.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările şi cauzele producerii tragediei.