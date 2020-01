TRAGEDIE în TIMIŞOARA. 4 copii, toţi fraţi, au murit arşi de vii în casă. Cel mai mic avea doar 4 luni VIDEO

Alarma a fost dată chiar de copilul de 14 ani pe la ora 22.30. Acesta era singur în casă alături de frățiorii lui mai mici, însă în altă cameră. Cand a vrut sa intre in camera in care erau copilasii mai mici s-a trezit inconjurat de fum si i s-a facut rau. Băiatul a fugit și a alertat vecinii. Acesta a fost intoxicat cu fum și a fost transportat la spital. Nenorocirea s-a petrecut in cartierul Elisabetin.

Salvatorii au intervenit de urgenta. Aveau sa gaseasca o parte din acoperisul in flacari prabusit, iar intr-una dintre locuinte au descoperit cadavrele carbonizate a doi dintre cei 5 copilasi ai familiei.

Citeşte şi Panică pe aeroport: a izbucnit un incendiu pe acoperişul unui aeroport din Spania

Cei cinci frati au varstele de 4 luni, 1 an, 3, 6 si 14 ani, iar in momentul in care au izbucnit flacarile, cei mai mici dormeau. Parintii nu erau acasa.

În timp ce pompierii interveneau, au sosit si parintii copiilor. Tatal era beat, iar mama foarte speriata. Celor doi li s-a facut rau si au fost transportati la spital impreuna cu cel mai mare dintre copii.

Familia, una sarmana, statea cu chirie intr-un apartament din aceasta casa, care apartine unor romi din Timisoara.

Vecinii povestesc ca parintii isi neglijeaza adeseori copiii, mama ii lasa singuri, iar tatal obisnuieste sa bea.

Politistii au inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea. A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Trupurile micuților, Alexandra 6 ani, Andrei 4 ani, Antonia 2 ani și Adrian 4 luni, au fost preluate de medicii egisti pentru autopsie.