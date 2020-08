Tragedie la Hollywood. Actorul principal din Black Panther a murit la 43 de ani

Chadwick Boseman a devenit celebru în rolul Regelui T'Challa, din Wakanda, care era în același timp războinicul Black Panther. Filmul lansat în 2018 a fost a fost prima peliculă dedicată unui super-erou de culoare și prima producție de acest gen nominalizată pentru Oscarul pentru cel mai bun film.

Între altele, pe lângă rolul de Black Panther, Chadwick Boseman l-a interpretat anterior pe legendarul jucător de baseball Jackie Robinson şi cântăreţul James Brown în filmele biografice „42" şi, respectiv, „Get On Up". Actorul urma să apară într-un al doilea film Black Panther, care este încă lucru. Ultima sa apariţie au fost în „Da 5 Bloods", de Spike Lee, pe Netflix.

Chadwick Boseman s-a născut pe 29 noiembrie 1976, în Carolina de Sud.

Chadwick Boseman, the fact that this man had cancer for 4 years and did a beautiful job as Black Panther.



he has my respect#WakandaForever

