Tragedie pe scenă, un artist a murit în timpul concertului. Momentul în care cântăreţul cade din picioare VIDEO

Într-un clip care s-a viralizat pe reţelele de socializare se poate observa momentul în care artistul se prăbuşeşte pe scenă, cu microfonul în mână. Producătorul său, Mauro Vasconcelos, a declarat în presa locală că Juliano Cezar a fost transportat de urgenţă la spital.

Artistul a fost resuscitat aproximativ o oră şi jumătate, cu masaje cardiace şi injecţii de adrenalină, însă în cele din urmă corpul său a cedat. Juliano Cezar avea 58 de ani.

*Juliano Cezar* morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

O corpo será velado e sepultado em Passos(MG) pic.twitter.com/KOqaeIT4BS