Articol publicat in: Life

TRAGEDIE. Soţia actorului care l-a jucat pe Tarzan a fost ucisă de fiu, iar acesta a fost împuşcat mortal de poliţişti

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Soţia actorului american Ron Ely, cunoscut în special pentru rolul lui Tarzan în câteva producţii din anii '60, a fost ucisă prin înjunghiere de fiul lor, care apoi a fost la rândul său ucis de poliţie în reşedinţa lor californiană, informează joi AFP. Poliţişti din Santa Barbara au intervenit marţi seară în luxoasa reşedinţă a familiei Ely, după ce au primit un apel de urgenţă în care era invocată declanşarea unui scandal în această familie. În interiorul vilei ei au descoperit corpul neînsufleţit al lui Valerie Lundeen Ely, 62 de ani, care prezenta "multiple plăgi prin înjunghiere cu o armă albă". Suspectul, Cameron Ely, 30 de ani, fiul victimei, a fost ucis apoi de către poliţişti, informează Agerpres. "Agenţii au percheziţionat reşedinţa şi împrejurimile în căutarea lui Cameron Ely", conform unui comunicat al biroului şerifului local. "Suspectul a fost localizat în afara casei şi pentru că reprezenta un pericol, cei patru agenţi au tras asupra sa cu armele din dotare, rănindu-l mortal", conform comunicatului. Ron Ely, în vârstă de 81 de ani, a fost dus la spital de poliţie din motive de precauţie, dar a plecat după un control de rutină. Actorul cu fizic impozant (1,93 m) l-a interpretat pe Tarzan în seria hollywoodiană din anii '60. El s-a căsătorit cu Valerie Lundeen, fostă Miss Florida, şi aveau împreună trei copii. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay