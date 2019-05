Tragedie! Un nou accident şocant în România. A murit pe loc. Gonea spre aeroportul să-şi ia iubita

"Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza comunei Scanteia a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit faptul ca un tanar in varsta de 22 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe partea carosabila. In urma impactului a rezultat decesul soferului si ranirea pasagerului din dreapta. In cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere si vatamare corporala din culpa", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.

A murit pe loc

Narcis Grosu nu a mai avut nicio sansa de supravietuire. El a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, iar eforturile medicilor ajunsi de urgenta la fata locului au fost in zadar. Tanarul a murit pe loc. Ceva mai mult noroc a avut prietenul sau care se afla pe locul din dreapta fata. Acesta a suferit mai multe leziuni, insa nu atat de grave.

"In cursul zilei de ieri, in jurul orei 2:00 dimineata, pe raza localitatii Scanteia a avut loc un grav accident rutier, intr-o curba periculoasa. In urma accidentului s-au inregistrat doua victime. Soferul, un tanar in varsa de 22 de ani, a intrat in stop cardio-respirator, suferind si un traumatism cranio-cerebral sever. Din pacate, acesta a decedat si a ramas la locul producerii accidentului. In accident a mai fost implicata o persoana, in varsta de 26 de ani, care a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral minor, contuzie toraco-abdominala si fractura cu tasare la nivelul coloanei lombare. Pacientul a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente, fiind dirijat ulterior catre Neurochirurgie", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.

Trupul neinsufletit al lui Narcis Grosu a fost ieri-noapte transportat la institutul de Medicina Legala (IML) Iasi pentru necropsie. Ulterior se vor stabili cauzele decesului.

Reporterii bzi.ro au aflat de la surse din cadrul anchetei ca Narcis Grosu gonea cu aproape 150 de kilometri pe ora. Un martor le-a povestit politistilor ca Narcis l-a depasit cand el avea o viteza de aproximativ 120 de kilometri pe ora. Din cate se pare, tanarul se grabea sa ajunga la Aeroport de unde ar fi trebui sa-si ia iubita. Acum, familia lui se pregateste de inmormantare. Cel mai probabil, in cursul zilei de astazi, trupul neinsufletit va fi luat de familie si dus catre Galati unde va fi inhumat.