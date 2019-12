Traian Băsescu a dezvăluit ce a oferit Orban UDMR pentru alegerile anticipate

"Eu nu m-aș fi hazardat în schimbarea Guvernului, ca să preiau o guvernare temporară, care să meargă în alegeri. Acesta este și motivul pentru care liberali vorbesc tot mai apăsat despre alegeri anticipate, pentru că vor să scurteze cât mai mult perioada premergătoare alegerilor legislative, pentru a da șanse minime PSD-ului să-și revină. PSD-ul, datorită structurii teritoriale pe care o are, este un partid care oricând poate să înceapă să crească din nou, ceea ce s-a și întâmplat. Ultimul sondaj Curs ne arată că PSD-ul a revenit în jurul valorii de 30% și pentru a câștiga alegerile liberalii trebuie să guverneze foarte bine și timp cât mai puțin. Acum, eu sunt pesimist în ceea ce privește alegerile anticipate, crearea condițiilor pentru alegeri anticipate, deși astăzi am văzut ceea ce nu am văzut până acum, un element de noutate, UDMR-ul a anunțat că susține alegerile anticipate, ceea ce înseamnă că s-a ajuns la o înțelegere, iar eu cred că este legată de alegerile într-un singur tur. Deci la schimb cu susținerea anticipatelor cred că premierul Orban le-a promis că nu mai dă ordonanța cu alegerile în două tururi", a declarat fostul președinte al României.

Traian Băsescu, despre pensii şi salarii

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat că nu va fi nevoie de o tăiere a pensiilor și salariilor, pentru că România nu se va confrunta cu lipsa banilor. Totodată, Băsescu, a declarat în direct la Digi24 că, atunci când au fost luate deciziile politice de mărire a pensiilor și salariilor, guvernele au avut în vedere faptul că România nu produce acești bani pentru a susține majorările, dar s-a știut că există posibilitatea împrumutării acestor bani. În acest sens, fostul președinte s-a amuzat spunând că o să-i spună nepoatei că ea este cea care va plăti pentru pensia lui.

"România nu va duce lipsă de bani. Pentru că este evident că atunci când s-a luat decizia politică de a se mări pensiile și salariile, guvernele au știut că economia românească nu produce bani, pentru a crește pensiile și salariile în această manieră. În schimb au știut că pot împrumuta bani, ceea ce fac. Deci aceste măriri de salarii și pensii nu se fac pe ceea ce produce economia românească, ci se fac pe datorie.

V-aș da un exemplu. Teodorovici a împrumutat și pe 30 de ani, sume mari de bani. Ei, când o să fiu convins că înțelege o să-i spun nepoțelei mele că ea va plăti pensia pe care am luat-o eu. Deci mergem pe împrumuturi și nu vom avea niciodată o situație de lipsă de bani, cum a fost în 2010, când intrasem în lipsă de bani, nu pentru că nu erau bani pe piață, că erau bani pe piață, dar România ajunsese să împrumute cu 8-9% dobândă și cu rambursarea banilor în trei luni, ăsta era nivelul de încredere pe care țara îl avea atunci pe piață. Acesta este motivul pentru care am fost nevoiți să luăm măsuri care, sper eu, nu vor fi luate acum, pentru că avem spațiu în care să putem împrumuta bani. Spațiul este dat de reglementările Maastricht, care ne dau voie să împrumutăm până la 60% din PIB", a declarat Traian Băsescu.

Cele mai şocante evenimente politice

Cel mai şocant eveniment politic al anului 2019 a fost căderea guvernului PSD, este de părere Traian Băsescu. Invitat la Digi24, Fostul preşedinte al României spune că la începutul anului guvernul PSD era văzut ca „inespugnabil”. Celelalte două evenimente politice mari ale anului, Băsescu le vede ca fiind înfrângerea PSD la alegerile europarlamentare şi realegerea preşedintelui Klaus Iohannis.

„Căderea guvernului PSD a fost cel mai şocant eveniment politic dacă ne referim numai la cum priveam la 1 ianuarie 2019 guvernul PSD pe care îl vedeam inespugnabil, închis într-o cetate păzită de parlamentarii PSD şi nu puteau fi atinşi. Iată că a căzut!”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

„Al doilea eveniment, în mod cert, este înfrângerea PSD în alegerile europarlamentare, al treilea este realegerea preşedintelui Iohannis, bun, o realegere despre care eu am spus că am putea să-l declarăm rege, având în vedere procentul cu care a fost ales. Pe de altă parte, este o victorie fără glorie când eşti Steaua din 1986 şi ai un meci cu Foresta Fălticeni şi dacă îi dai 7-0 nu te acoperi de glorie”, a completat fostul preşedinte.