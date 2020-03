CORONAVIRUS. Traian Băsescu anunţă că românii VOR FI ASCULTAŢI de servicii pentru a se afla dacă stau în izolare

Decretarea stării de urgență națională permite autorităților din România să dispună ascultarea telefoanelor românilor, pentru a se verifica cine respectă regulile privind izolarea la domiciliu. Vorbim însă de românii care au această obligație după ce au venit din țări unde erau focare active.

Ciolacu, după noile restricţii impuse: Autorităţile locale n-au cadru legislativ pentru a se ocupa de persoanele vârstnice

"STS nu are mijloace de ascultare a telefoanelor. Prin decret s-a stabilit că acest lucru se va face prin dreptul de violare a corespondenței", a declarat Băsescu la România TV.

”Tocmai am încheiat o şedinţă de lucru pe care am convocat-o. Au participat, împreună cu mine, Prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de Interne, ministrul Sănătăţii şi ministrul Apărării. Împreună am evaluat situaţia care, după cum ştim cu toţii, devine din ce în ce mai complexă, situaţia creată, evident, de epidemia de coronavirus. Am discutat împreună măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă şi pot să vă spun în acest moment că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situaţia să îngrădim, să încetinim răspândirea infecţiei. Astfel, se vor introduce noi restricţii de circulaţie şi noi restricţii pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine obligaţie, după principiul „stăm acasă”. Evident că oamenii pot ieşi ca să meargă la serviciu şi să se întoarcă de la serviciu, să iasă să îşi facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe-o zi pe alta.

Însă aceste restricţii devin obligaţii!”, a precizat preşedintele după şedinţa de evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 la care au participat prim-ministrul României Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Victor Costache şi ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă.