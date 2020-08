Traian Băsescu aruncă în aer moţiunea de cenzură a PSD: Prostie mai mare nu am văzut

"Prostie mai mare ca asta nu am vazut. Ce depui motiune de cenzura cand stii ca nu o poti dezbate si vota in sesiune extraordinara? Ce facem pana in septembrie, stam si o citim pana atunci? De regula, cand vrei sa faci ceva cu o motiune de cenzura, o depui, o citesti, votezi. Care e rostul sa stai o luna? Eu cred ca va culege efectul invers Ciolacu, Congresul ala nu e format din oameni cu cap de lemn. Nici nu merita citita motiunea. A fost depusa pentru a nu se intampla nimic. Nu-mi place să fiu păcălit. Dacă aș fi un om fără carte, m-ar păcăli PSD. Această moțiune nu produce niciun efect. De la 1 septembrie vor intra în plată pensiile, Ciolacu va flutura moțiunea degeaba, ca 'Noi am depus-o, dar legea nu ne lasă să îi dăm jos'. Nu aruncă decât în ridicol pe cei care au inițiat-o. Nu am de ce să o citesc, trebuie să îmi prețuiesc timpul", a declarat Traian Băsescu la Realitatea TV.