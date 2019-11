Traian Băsescu, despre procesul Revoluţiei: Cei care efectiv au tras şi erau căpitani, azi sunt generali

Traian Băsescu a explicat vineri, la România TV, de ce crede el că dosarul Revoluţiei durează atât de mult.

"Problema este cu cei care efectiv au tras si erau capitani, azi sunt generali. Este aici o remanenta a evenimentelor, sigur, nu ma refer la intregul corp al generalilor, dar cei care au executat atunci au ajuns la functii inalte. Exista o influenta a celor care efectiv au tras, care au executat ordine, care atunci erau mici in functii si acum sunt mari in functii. A fost singura explicate pe care am avut-o cand am vazut franarea procesului", a declarat Traian Băsescu.

Referitor la aglomeraţia de nedescris creată laÎnalta Curtea, unde au fost citaţi mii de martori la primul termen al procesului, Traian Băsescu spune că aşa e procedura actuală, dar ea trebuie modificată.

"Nu putem ignora realitatea Codului de procedura penala, judecatorii nu-si puteau permite sa faca citare partiala a martroilor. Cred ca acest proces va fi cu profunda semnificatie si-l putem trata special, ar trebui emisa OUG care sa aiba intelegere intre judecatori si Guvern pe modul cum se poate desfasura. Imaginati-va ca la fiecare termen trebuie citati cei 5.000 de martori. Trebuie o OUG special pt proces, asa ceva nu se poate numi justitie", a mai spus fostul şef al statului.

Este haos la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde încep dezbaterile în cameră preliminară în dosarul "Revoluţiei", în care fostul preşedinte Ion Iliescu este acuzat de infracţiuni contra umanităţii. Un judecător de cameră preliminară va analiza cererile şi excepţiile ridicate de inculpaţi, dar şi de către părţile civile şi Asociaţia 21 Decembrie 1989. La acest prim termen au fost citate aproximativ 5.000 de persoane. Toate holurile si birourile sunt blocate, judecatorii au scos boxele afară şi cheamă pe rând fiecare persoană citată. Dimineaţă a fost nevoie şi de intervenţia SMURD după ce unei femei i s-a făcut rău. Sunt voci care acuză că această citare în masă ascunde o diversiune.