Traian Băsescu, despre realegerea lui Iohannis: Putem să-l declarăm rege. Ăsta e scor de uns al lui Dumnezeu

”Putem să-l declarăm rege cu scorul ăsta. Nu e scor de competiție prezidențială, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

Fostul preşedinte a mai afirmat că actualul şef al statului nu va putea modifica Constituția.

”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are nevoie în Parlament de două treimi de oameni. Orice modificare la Constituție are multe argumente și de o parte și de alta. Această Constituție este excepțională din punct de vedere al echilibrelor în stat. România are o bijuterie de Constituție care e făcută pentru politicieni extrem de corecți”, a mai spus Băsescu.

După numărarea a 9.082.402 voturi (99.95% din total) din 18742 sectii din ţară (99,96% din total), Klaus Iohannis - 63,17% (5.626.706 de voturi), Viorica Dăncilă - 36,82% (3.280.296 voturi).