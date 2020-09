Băsescu susţine că infecţiile nosocomiale au crescut cazurile MORTALE de COVID. "Îmi e greu să cred că au dispărut dintr-odată"

Traian Băsescu a amintit despre raportul comisiei prezidenţiale referitor la infecţiile nosocomiale din spitale din România.

"Din cauza infecţiilor nosocomiale, mor oameni care ar reprezenta populaţia oraşului Medgidia, circa 50.000 de oameni



Îmi e greu să cred că infecţiile nosocomiale au dispărut dintr-odată din spitale şi toţi oamenii mor doar de COVID-19.



Eu nu cred că oamenii ăştia mor numai pentru că se sufocă de la acest virus nenorocit. Cred că şi infecţiile nosocomiale au responsiblitatea lor. Dacă eu greşesc, îi rog pe medici să mă scuze", a spus Traian Băsescu, la România TV.

Fostul preşedinte susţine că nu crede că medicii noştri aplică alte tratamente decât cele folosite în Uniunea Europeană.



"Tratamentul este similar, mortalitatea este mult mai mare. Trebuie să ne întrebăm ce se adaugă la noi", a spus fostul preşedinte.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a anunţat duminică faptul că România are cea mai mare rată de mortalitate din cauza COVID-19 din Uniunea Europeană.



Ţara noastră are cea mai mare cea mai mare rată de mortalitate în ultimele 14 zile din cauza virusulului SARS-COV-2. România are 3 persoane decedate la 100.000 de locuitori.