Tramvaiul 41 s-a blocat. Probleme mari şi cu linia 32

Un nou accident, produs în zona Ciurel, a blocat cea mai circulată linie de tramvai din Bucureşti, în sensul de mers spre Casa Presei, marţi dimineaţă. "Tramvaiele liniei 41, blocate pe Sos.Virtutii, in statia Pod Ciurel, sens capat de linie Piata Presei, din cauza unui autoturism ramas suspendat pe linie", anunţă STB într-o postare pe Twitter.

Infarct in această dimineata in tramvaiul 32, pe Calea Rahovei in capitală. Medicii au intervenit de urgență pentru a salva un bărbat. Tramvaiele liniilor 8, 23 si 32, blocate pe Calea Rahovei, in statia Prelungirea Ferentari, sens Sos. Progresului.

Vom reveni cu detalii