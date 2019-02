Tranzacţiile cu terenuri în Bucureşti au atins un nou record

Faţă de anul precedent, valoarea tranzacţiilor a crescut cu 13%, pe fondul menţinerii la cote ridicate a interesului din partea dezvoltatorilor din segmentul rezidenţial, dar şi pe fondul tranzacţionării unor loturi de mari dimensiuni pretabile pentru dezvoltarea unor proiecte mixte, potrivit companiei, care a monitorizat 31 de tranzacţii medii şi mari.

"Piaţa terenurilor din Bucureşti a înregistrat al treilea an consecutiv de creştere, dar este cu 60% sub nivelul din 2007, cel mai bun an din punct de vedere al volumului tranzacţionat, cu un total de circa 628 de milioane de euro", se arată în comunicat.

Un director din cadrul Cushman & Wakefield Echinox, Alexandru Mitrache, consideră că piaţa terenurilor din Bucureşti este într-o etapă de creştere sănătoasă.

"Piaţa terenurilor din Bucureşti este într-o etapă de creştere sănătoasă, în care preţurile sunt stabilite în urma unor analize detaliate cu privire la ritmul şi valoarea de tranzacţionare a proprietăţilor care pot fi construite pe terenurile vizate. Astfel, preţurile au rămas într-un interval de stabilitate, iar tranzacţii recente ne arată că unele loturi sunt vândute la preţuri reduse cu 50 – 70% faţă de valorile din perioada 2006 – 2008. Este important că aceste loturi sunt acum tranzacţionate la preţuri corecte şi pot reintra în circuitul imobiliar al Capitalei deoarece prin dimensiunea lor pot schimba radical zone semnificative ale oraşului", a spus Mitrache.

La fel ca în 2017, investitorii români au continuat să fie cei mai activi cumpărători, cu o cotă de piaţă de 49%, ei fiind urmaţi de investitorii belgieni, precum Mitiska-REIM, Speedwell sau Atenor, cu o cotă de 17%, şi de cei din Israel (15%), potrivit companiei.

"Investitorii români sunt activi în special pe segmentul terenurilor cu destinaţie rezidenţială, grupuri străine precum Globalworth şi Portland Trust au securizat noi loturi pentru dezvoltarea unor imobile de birouri, în timp ce WDP sau P3 au cumpărat terenuri pentru dezvoltări logistice", se arată în comunicat.

Cea mai mare tranzacţie a fost realizată de grupul AFI Europe, care a cumpărat un teren de 4,3 hectare în vecinătatea mallului AFI Palace Cotroceni, lot pe care intenţionează să extindă atât centrul comercial, cât şi parcul de afaceri AFI Business Park.

În topul valorilor de tranzacţionare s-au mai aflat două terenuri din zonele Răzoare – Cotroceni şi Floreasca, achiziţionate de grupul One United, terenul fostei fabrici Helitube din Colentina sau un lot de 4,6 hectare de pe strada Jandarmeriei din zona Băneasa, potrivit companiei.