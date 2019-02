Tratament la salina pentru copii

Salina este cunoscuta pentru efectele benefice pe care le are asupra organismului uman iar Romania dispune de cateva astfel de saline de tratament pentru adulti si copii. Nevoia unui astfel de tratament se poate observa si din numarul crescut de saline artificiale care au aparut in majoritatea oraselor de la noi din tara. Pentru cei care au nevoie de mai multe sedinte de tratament si nu au disponibilitatea de a calatori de fiecare data pana la cea mai apropiata salina naturala, aceste spatii de tratament sunt binevenite.



Beneficiile tratamentului la salina



Salinoterapia sau haloterapia sunt metode cunoscute de tratament pentru adulti si copii cu afectiuni ale aparatului respirator. Acestea favorizeaza eliminarea secretiilor ce stagneaza in plamani sau sinusuri si nu permit dezvoltarea altor infectii.



Daca copilul tau sufera de astm sau bronsita ori a trecut foarte greu peste o raceala, salina este locul ideal unde se poate trata. Avantajul unui tratament in salina este dat de usurinta cu care cei mici accepta acest tip de tratament. Este si normal daca ne gandim ca injectiile sunt inlocuite cu locuri de joaca, amenajate in interiorul salinei. Beneficiile acestui tratament sunt pe termen lung, iar acest lucru poate fi usor de observat in cazul copiilor.



