Tratament natural împotriva căderii părului. Iată ce trebuie să faci

Tratamentul are la baza kiwi, un fruct bogat in vitaminele A, C, K, si E, precum si in potasiu, fosfor, fier, magneziu, si zinc. Acesta este motivul pentru care este excelent pentru o sanatate de ansamblu, dar mai ales pentru regenerarea firului de par.

Ingrediente:

– 1 kiwi

– 1 lingura de votca de calitate

Publicitate

Mod de preparare:

Curata de coaja kiwi, asaza-l apoi intr-un castron. Adauga peste acesta lingura de votca si cu ajutorul unui blender mixeaza bine pana cand vei obtine un amestec omogen.

Aplica acest amestec la radacina parului masand usor scalpul. Acopera-ti parul cu o punga si lasa-l sa actioneze timp de 30 de minute.

Spala-ti apoi parul cu sampon si apa calda asa cum o faci in mod obisnuit.

Poti folosi aceasta masca o data sau de doua ori pe saptamana si vei observa rezultatele in maxim o luna.

Sper ca prin folosirea acestei masti, sa obtii parul puternic si sanatos la care ai visat tot timpul!