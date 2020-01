Trei copii din Vaslui au ajuns în comă alcoolică la spital după ce au colindat

Câteva ore mai târziu, în cealaltă parte a județului Vaslui, în comuna Iana, o tânără de 16 ani a avut și ea nevoie de ajutor din partea unui echipaj de la Serviciul de Ambulanță, după ce a i se făcuse rău tot pentru că băuse alcool.

Gabi, Andrei și Vlad au dat gata cele două sticle de Cava D’oro, cu prețul unei… come alcoolice!

Oamenii din Duda povestesc faptul că toți cei trei copii fac parte din familii modeste și cu probleme sociale. Fata, Gabi, elevă în clasa a V-a, nu este ținută prea din scurt de părinți, aceasta fumând deja, deși e doar o copilă de 12 ani. La urat, ea a fost cu un coleg de-al său, de aceeași vârstă, Andrei, care, de asemenea, face parte dintr-o familia mai dezorganizată. Băiatul de 16 ani este recent venit în Duda de la Pădureni. I-a murit tatăl și, alături de mamă, a venit la Duda, la casa bunicilor materni. Cu toții au decis să meargă cu uratul, iar cu banii câștigați s-a oprit la un bar, de unde și-au cumpărat băutura spirtoasă, Cava D’oro. “Inițial, am fost foarte revoltați când am auzit cele întâmplate, că se bănuia că au consumat cât au fost cu uratul. Adică, nu ne venea să credem că gospodarii de pe la noi, au dat copiilor băutură, în loc de bomboane. Și apoi am aflat că ei și-au cumpărat singuri băutura de la bar. Au luat două sticle de alcool. Au dat bănuții pe băutură, în loc să își ia ceva de mâncare sau un lucru. Educația pe care au primit-o acasă, asta e de vină. Părinții nu se ocupă de acești copii. Ce au văzut, aceea au făcut”, au spus unii săteni din Duda. Alții însă fac glume și spun că cei trei minori din satul lor au bătut recordul de vârstă la consumul de Cava D’oro: “E de plâns, dar e și de râs. Dacă au ajuns la spital, în comă alcoolică la numai 12 ani, ce-or face când or fi majori? Probabil, vor fi nevoiți să își apere recordul și tot într-o băutură o vor ține. Părinții, școala, Protecția Copilului, știu ceva de acești copii? Nu prea se vede”, au comentat sătenii din Duda.