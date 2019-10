Articol publicat in: Extern

Trei români, răniţi grav într-o cursă ilegală de maşini, în Germania. Au făcut prăpăd cu bolizii, avariind alte 11 maşini

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Un grav accident s-a produs în noapte de duminică spre luni în oraşul german Hamburg. Poliţia suspectează că e vorba despre curse ilegale de maşini şi că autoturismele, un BMW şi două Audi, erau furate.

Doi dintre șoferi au fost răniți extrem de grav, viețile lor fiind în pericol. Un al treilea bărbat a fost de asemenea rănit grav, iar alte două persoane au fost rănite ușor. Un Audi A6 condus de un tânăr de 20 de ani circula pe banda stângă a străzii în timp ce din spate porniseră cu viteză, unul de lângă altul, un BMW X5, condus de un român de 22 de ani, și un alt Audi A6, cu un șofer de 19 ani. Potrivit martorilor, şoferul BMW-ului a depășit cel de-al doilea Audi și pentru a nu intra în coliziune cu vehiculul de pe banda stângă a încercat să reintre pe banda dreaptă. Manevra nu i-a reuşit și a derapat, lovind cel puțin 11 autoturisme parcate și spatele mașinii Audi din față. Mașina s-a rotit și a intrat într-un copac, ocupanții rămânând încarceraţi, de unde au fost de paramedici abia după 80 de minute. Șoferul în vârstă de 22 de ani al autoturismului BMW X5 și pasagerul în vârstă de 39 de ani au suferit răni grave și au fost spitalizați cu leziuni care le pun viața în pericol. Un alt pasager al BMW-ului X5 a fost rănit grav, a patra persoană din mașină, ușor. Într-un comunicat al poliţiei din Hamburg se supectează că românii erau hoţi de maşini, iar maşinile erau furate. loading...

