Articol publicat in: Extern

Un ales implicat în ancheta preşedintelului Trump a murit

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Membru în Camera Reprezentanţilor din partea statului Maryland, Elijah Cummings a murit la Spitalul Johns Hopkins din Baltimore "din cauza unor complicaţii legate de probleme de sănătate vechi", conform unui comunicat al biroului său de presă, citat de mass-media. Preşedinte al unei puternice comisii din Camera Reprezentanţilor, el a jucat un rol crucial în ancheta asupra preşedintelui american, pe care democraţii vor să îl demită pentru că ar fi cerut Ucrainei investigarea candidatului democrat la Casa Albă Joe Biden, fost vicepreşedinte american. În iulie, preşedintele Trump a descris oraşul Baltimore ca fiind "un bazar infestat de şobolani şi rozătoare", acuzându-l pe Cummings, un afroamerican care reprezenta din 1996 oraşul, cu o mare populaţie de culoare, în Congres. Fără a-i răspunde direct preşedintelui, Cummings a spus atunci că oficialii ar trebui să se abţină de la "comentarii răuvoitoare şi incendiare" care nu fac decât să divizeze naţiunea. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay