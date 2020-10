Tudor Gheorghe, drogat cu heroină! "Dădeam din mâini, mi s-a rupt filmul!" Ce a urmat este ŞOCANT

Tudor Gheorghe a vorbit despre episodul şocant la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizată de Ovidiu Ioaniţoaia pentru GSP.

"A fost o experiență! Eram la un prieten la Long Island. Ne-am întâlnit într-o seară cu doi doctori și ei plecați din România. A venit vorba de drogați și de chestii d-astea. I-am spus că i-am văzut cum erau vai de mama lor... Și m-au întrebat: "Vrei să vezi cum e?". Curiozitatea, normal! Era heroină. Și m-au injectat. Am stat cu ei de vorbă, am devenit volubil, dar odată mi s-a dus filmul. M-am dus să mă culc, într-o casă d-asta tipic americănească, livingul jos și sus dormitoarele. Am urcat, dar în loc să mă duc să mă culc în dormitor, m-am dezbrăcat în pielea goală și m-am culcat în cadă. Dădeam din mâini, ultima imagine pe care o văzusem era cum ninge. Totul era argintiu, era o nebunie", a spus Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe, batjocorit de un ministru controversat. "Băi, canalie talentată!"

"M-am trezit cu o sete și-o foame de dulce... Mi-au zis așa: "Avem două variante. Ori mai facem o doză mică și-ți ia durerea cu mâna, ori bei ca pe bere sticla asta de whisky". "Să nu mai văd chestia aia cu seringă. Dă-mi whisky-ul!". Am fost aproape de comă alcoolică și m-am dus în pat. După 48 de ore mi-am revenit, dar ca actor trebuia să știu experiența asta. Dumnezeu să vă ferească copilașii de chestia asta. Salut, din momentul ăla nu mi-a mai trebuit. A fost o experiență pe care am făcut-o de nebun total, dar asta a fost!", a adăugat Tudor Gheorghe.