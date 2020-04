Tunurile de zăpadă, folosite la dezinfectarea străzilor. Primar: "Am improvizat"

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune că a apelat la această soluţie pentru că instalaţiile de dezinfectare sunt mult prea scumpe.

"Am cerut o ofertă de la producătorii de astfel de nebulizatoare și am primit o ofertă exorbitantă, peste 85.000 de euro costa doar instalația care trebuia montată pe o mașină. Am improvizat și am creat aceeași instalație, poate chiar mai bună", spune primarul, potrivit a1.ro.

Tunurile de zăpadă sunt folosite pentru a dezinfecta străzile din oraş o dată pe săptămână, iar acţiunea durează două ore.

"Funcționează perfect împreună cu un generator cu rezervorul de apă montat pe una din mașinile noastre pe care o folosim la fel, iarna la deszăpezire. Aruncă la o distanță de peste 30 de metri lungime și cred că rezultatele vor fi foarte bune", mai precizează edilul.

Primăria Sinaia intenționează să împrumute instalaţia de dezinfectare improvizată și altor localități de pe Valea Prahovei.

Şi tunurile de zăpadă din judeţul Suceava urmează să fie folosite pentru dezinfectarea străzilor. Deja se fac probe.

"Le vom alimenta dintr-o cisternă de 10-15 metri cubi, cu un generator de curent care trebuie să furnizeze aproximativ 18 kw, pentru a putea pune un tun de mare capacitate în funcţiune. Cu un consum mediu de 200 de litri pe minut, cu o cisternă cu 10.000 de litri putem acoperi aproximativ 20-25 de kilometri", spune Petru Ariciuc, şef Salvamont Vatra Dornei.

Şefii Salvamont din judeţul Suceava promit că săptămâna aceasta vor avea tunurile funcţionale şi vor începe dezinfecţia.

