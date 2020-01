Ucigaşul jurnalistului slovac Jan Kuciak a descris în detaliu dublul asasinat

Presupusul ucigaş al jurnalistului slovac Jan Kuciak a descris crima în detaliu. "Am bătut la uşă, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am împuşcat în piept", a povestit la tribunal fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârstă de 37 de ani. "Din nefericire, am văzut că era cu altă persoană, ea a fugit în bucătărie şi am tras asupra ei. Ştiu că a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era întins pe scări", a adăugat el.



Jan Kuciak făcea anchete despre corupţi şi legăturile dintre politicieni şi mafia italiană, precum şi despre activităţile celui care a comandat asasinarea sa, omul de afaceri Marian Kocner.



Dubla crimă din februarie 2018 a declanşat manifestări contra Guvernului condus de premierul Robert Fico, care a demisionat. Protestele au deschis calea pentru alegerea în funcţia de preşedinte a avocatei liberale şi militantei anticorupţie Zuzana Caputova, în martie.



Miroslav Marcek a pledat, luni, în mod oficial "vinovat" şi a vrut să ceară iertare familiilor victimelor "pentru durerea pe care le-am provocat-o". "Să le văd la televizor şi să le văd durerea m-a făcut să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat. Regret, dar nu pot să schimb asta", a mai spus el.

El este judecat alături de Marian Kocner şi de doi presupuşi complici. Unul dintre ei, Tomas Szabo, care a fost şoferul lui Miroslav Marcek, a declarat în faţa judecătorului că la momentul faptelor acesta din urmă nu a recunoscut că i-a ucis pe jurnalist şi pe logodnica sa, dar a afirmat că i-a găsit morţi.



"Când Marcek a revenit la maşină, el a spus că a găsit două cadavre", a povestit Tomas Szabo, adăugând că Miroslav Marcek, care este vărul său, a respins sugestia sa de a informa Poliţia. Marian Kocner a refuuzat să fie interogat şi să comenteze acuzaţiile care-i sunt aduse, precizând că el şi avocatul său au "obiecţii".



Al patrulea acuzat, fosta interpretă al lui Marian Kocner, Alena Zsuzsova, a afirmat că "nu i-a comandat în viaţa ei lui Andrusko un asasinat". Zoltan Andrusko este intermediarul care a mărturisit şi care a fost condamnat la 15 ani de închisoare în virtutea unui acord cu judecătorii, în cursul unui proces separat, pe 30 decembrie. El trebuie să se prezinte marţi, la tribunal, în calitate de martor. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, acuzaţii riscă o pedeapsă cuprinsă între 25 de ani şi închisoare pe viaţă.

Marian Kocner, 56 de ani, care este anchetat pentru operaţiuni financiare suspecte şi pentru fraudă fiscală, era cunoscut pentru ostilitatea sa faţă de jurnalişti, pe care avea obiceiul să-i insulte şi să-i ameninţe.



Informaţii din actul de acuzare, care numără 93 de pagini, au apărut în mass-media. Potrivit acestora, Marian Kocner care nu considera ceva "murdar" să-l discrediteze pe jurnalistul insistent, a "decis să scape de el fizic şi să împiedice astfel apariţia de noi dezvăluiri despre activităţile sale".



Jan Kuciak şi logodnica sa Martina Kusnirova au fost ucişi acasă, în februarie 2018, în timp ce jurnalistul se pregătea să publice o anchetă despre presupuse legături între politicieni slovaci şi mafia italiană şi despre fraude la fonduri agricole europene.