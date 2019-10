Articol publicat in: Sport

Ucraina, a cincea naţională calificată la EURO 2020. Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 700 al carierei

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a înscris al 700-lea gol din cariera sa de fotbalist profesionist, în cursul meciului Ucraina - Portugalia (2-1), disputat luni seara la Kiev. Ucraina este a cincea naţională calificată la EURO 2020, după Belgia, Italia, Rusia şi Polonia, asigurându-şi matematic prezenţa la turneul final după victoria cu 2-1 în faţa lusitanilor. Cristiano Ronaldo a marcat din penalty, în minutul 72 al partidei de pe Stadionul Olimpic din Kiev, disputată în cadrul preliminariilor EURO 2020. El a ajuns astfel la 95 de reuşite în tricoul Portugaliei, stabilind un nou record pentru naţionala ţării sale. La 34 de ani, Cristiano Ronaldo vizează acum recordul absolut de goluri internaţionale, deţinut de Ali Daei, care a jucat până la 38 de ani, încheindu-şi cariera cu 109 goluri marcate pentru reprezentativa Iranului (în 149 meciuri). Atacantul lusitan şi-a început cariera la Sporting Lisabona, pentru care a marcat 5 goluri pe parcursul singurului sezon în care a îmbrăcat tricoul "Leilor". El a mai jucat apoi pentru Manchester United (292 meciuri/118 goluri) şi Real Madrid (438 meciuri/450 de goluri), iar în prezent este sub contract cu Juventus Torino, pentru care a înscris de 32 de ori până acum, în 51 de partide. Pe parcursul sale cariere, Ronaldo a câştigat de cinci ori Balonul de Aur, trofeul acordat celui mai bun fotbalist al lumii (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). loading...

