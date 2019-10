Articol publicat in: Politica

UDMR, condiţia OBLIGATORIE pentru a susţine Guvernul PNL. Ce mesaj categoric i-au transmis lui Klaus Iohannis

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net UDMR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis în timpul consultărilor de la Cotroceni că nu va susține viitorul guvern dacă se va modifica legea alegerilor locale și se va reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Situaţia scenei politice româneşti devine tot mai agitată după moţiunea de cenzură. După consultările de la Cotroceni, apar informaţii despre negocierile din spatelşe uşilor închise. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar mai fi cerut în timpul întâlnirii de vineri ca liberali considerați anti-maghiari din cauza unor ieșiri publice, gen Rareș Bogdan sau Florin Roman, să nu facă parte din viitorul cabinet. De notat că proiectul USR privind alegerea primarilor în două tururi a fost respins în urmă cu două săptămâni de Comisia de administraţie din Senat. La cele şapte voturi „împotrivă” a contribuit şi un senator UDMR. Guvernul PNL prinde contur. Cum va arăta "Guvernul meu" girat de preşedintele Klaus Iohannis Pentru respingerea iniţiativei legislative au votat senatorii PSD Florin Cârciumaru, Eugen Dogariu, Carmen Dima, Liviu Mazilu, Lucian Trufin şi Roxana Paţurcă, dar şi senatorul UDMR Cseke Attila. În favoare, au votat doar senatorii Florina Presadă (USR) şi Cătălin Toma (PNL). Luna trecută preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat că în Parlament există cinci astfel de iniţiative legislative şi a făcut un apel la Opoziţie pentru a se uni. În primăvara anului 2015, majoritatea PSD, UNPR, ALDE și UDMR a votat modificările la legea alegerilor locale, astfel că președinții Consiliilor Judeţene sunt aleşi indirect prin vot secret al consilierilor judeţeni, cu majoritate simplă, iar primarii într-un singur tur. Liberalii au anunţat la vremea respectivă că au votat legea, dar că își menţin rezervele faţă de alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin. Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis promulgă legea. loading...

