Guvernul PNL prinde contur. Cum va arăta "Guvernul meu" girat de preşedintele Klaus Iohannis

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat după consultările cu formaţiunile parlamentare că vrea un guvern politic, iar în acest moment ne "îndreptăm spre un guvern PNL sau în jurul PNL". Liberalii creionează deja schița noului guvern care ar trebui să aibă maximum 15-16 ministere, conform declaraţiilor făcute de preşedintele PNL, Ludovic Orban. În acest moment există două scenarii privind noul guvern. Prima variantă ar fi un guvern sută la sută liberal, iar a doua variantă ar fi un guvern format din PNL şi PMP. Potrivit unor surse din partid, liberalii fiind dispuși să dea partidului condus de Eugen Tomac două ministere, anunţă Hotnews.ro. USR, ALDE, Pro România și UDMR au anunțat deja că nu vor să intre la guvernare. PNL vrea reducerea aparatului guvernamental. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro că la Ministerul Afacerilor Externe ar urma să fie comasate Afacerile Europene și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Pentru acesta din urmă se discută chiar transformarea sa în departament în subordinea primului ministru sau trecerea la SGG. Cercetarea si Inovarea ar urma să treacă la Ministerul Educației, alături de Tineret și Sport. În cazul din urmă, se ia în calcul chiar desființarea ministerului. De asemenea, Ministerul Economiei ar urma să se unească cu cele ale Economiei, Mediului de afaceri și Turismului. Pentru a evita infringementul prin încălcarea obligației de separare a activităților de producție și transport în sectorul energetic, liberalii iau în calcul trecerea Transgaz și Transelectrica la Ministerul Finanțelor.



Lista ministerelor așa cum este ea discutată în acest moment:



1. Ministerul Afacerilor Externe ( se comasează Ministerul Afacerilor Europene și, posibil, cel al Românilor de pretutindeni)

2. Ministerul Afacerilor Interne

3. Ministerul Apărării Naționale

4. Ministerul Finanțelor ( preia Transgaz și Transelectrica de la Energie)

5. Ministerul Economiei ( se comasează Ministerul Energiei, al Mediului de afaceri și Turismul)

6. Ministerul Dezvoltării

7. Ministerul Justiției

8. Ministerul Agriculturii

9. Ministerul Muncii

10. Ministerul Mediului (se comasează Ministerul Apelor și Pădurilor)

11. Ministerul Educației (se comasează Ministerul Cercetării și Ministerul Tineretului și Sportului)

12. Ministerul Fondurilor Europene

13. Ministerul Comunicațiilor

14. Ministerul Transporturilor

15. Ministerul Culturii

16. Ministerul Sănătății Premierul PNL, funcție pentru care este propus Ludovic Orban, ar urma să fie desemnat de președintele Klaus Iohannis luni sau cel târziu marți. Ludovic Orban a declarat sâmbătă seară că viitorul Guvern care ar putea fi format de PNL şi alte partide politice va avea ca prioritate "refacerea capacităţilor administrative necesare funcţionării statului" şi investiţiile în domeniul public. El a afirmat că va fi un "guvern mult mai suplu", cu 15, maximum 16 ministere, iar prima măsură va fi reducerea numărului de structuri birocratice - oficii, agenţii, autorităţi. Citeşte şi: Klaus Iohannis: "Vom avea un guvern în jurul PNL. Luni sau marţi voi desemna un nou premier" VIDEO loading...

