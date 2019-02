UEFA pregăteşte o măsură RADICALĂ. Se schimbă TOT: o regulă foarte folosită în fotbal va fi ELIMINATĂ

UEFA vrea sa renunte la regula golului dublu marcat in deplasare la meciurile din cupele europene, informeaza Der Westen. In acest moment, in cazul in care ambele meciuri dintr-o dubla mansa se incheie la egalitate, mai departe se califica echipa care a marcat mai mult in deplasare.

Forul european vrea insa sa renunte la aceasta regula, astfel incat golul din deplasare in plus sa nu mai valoreze dublu. In caz de egalitate tur-retur, UEFA vrea ca meciul sa intre direct in prelungiri, indiferent de golurile marcate.

Regula golului dublu marcat in deplasare a fost introdusa in 1965, dar UEFA considera acum ca nu se mai potriveste cu fotbalul din zilele noastre. UEFA va anunta miercuri ce decizie finala a luat.